Situación del río Junta municipal de Defensa Civil 11/8/2017 19:30 horas

Nivel del Río: 4,05 (INTA)

Lluvia registrada (hasta las 19:00)

Salto 40 mm

Rojas 60 mm

Colón 70 mm

La Junta Municipal de Defensa Civil informa que pese al incremento en los niveles del río Salto registrados a lo largo de la jornada del día de la fecha al momento la situación de la ciudad no amerita la declaración de alerta en ninguno de sus niveles.-

Asimismo se hace saber que de acuerdo a las previsiones elaboradas por el SMN la región no se encuentra bajo alerta meteorológico, lo que permite estimar que no se registren precipitaciones de gran cuantía durante las próximas horas.-

El presente comunicado busca llevar tranquilidad a la población ribereña, así como también dejar de manifiesto que en el caso de qué el estado actual de situación se modifique y sea necesario activar los mecanismos de emergencia, se actuará con la misma celeridad que en los operativos anteriores.-