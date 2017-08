Mariam Caporossi, Mariano Bracho: el ejecutivo escucha. Sergio Masa nos mintió

Ayer estuvieron en Tardes Informales Miriam Caporossi y Mariano Bracho la felicitamos por el roll de mamá.

En diciembre dejan la banca, no renuevan según Bracho es una experiencia que tiene sus cosas lindas, sus cosas feas, yo no soy una persona política, expresó M.B. no estoy arrepentido , yo no soy ni peronista, ni radical y en el momento que me invitaron a participar en un espacio y me dijeron vos tenes lo tuyo para aportar y aporte.

en las confiterías todos solucionamos, todos los problemas arreglamos todo , pero eso no sirve se puede charlar se puede opinar , desde el consejo comprometiéndose, por ejemplo la última ordenanza de la pirotecnia , charlamos entre los vecinos, nos trajeron la preocupación y después pudimos llegar a un acuerdo , aunque fue un tema ríspido pero se presentó, se discutió y apoyamos la ordenanza.

La mayoría las cosas vienen porque el vecino lo dice en la calle, en el trabajo.

En otra parte de la de la entrevista se habló de cómo se vivieron las Pasó en este domingo 13 Bracho contestó “como un vecino más, en familia comí un asado, dije que iba a ser un paso por el concejo deliberante, la idea no era perpetuarse en el concejo eso lo tenía claro comenzó, el Concejal por el FR

Los dos tenemos muy buena relación con todos los bloques, nos enojamos, discutimos pero pensamos en el vecino yo, nunca pensé ser intendente, ni se me pasa en la cabeza asintió Bracho

Caporossi por su lado explicó “a mí me mueve la participación política para mí es una satisfacción poder dejar a otro algo. Desde lo gremial estoy participando hace más de una década, en lo político voy a seguir participando ahora por mí maternidad dejé un poco pero desde algún lugar voy a seguir, en la política todo lo que puedo aportar de un lugar lo voy a seguir aportando.

Dejaron claro que tienen una muy buena relación con El Ejecutivo, tenemos diálogo Y desde ese lugar podemos seguir solucionando algunos problemas que no llegan, es una forma de agilizar los tiempos.

Por el otro lado también se habló del comienzo de este bloque , comenzaron en el Frente renovador, pero la idea fue trabajar para dentro para nuestro pueblo. Lavagna era proveniente de la UCR , Massa Y Felipe sola del peronismo era un espacio muy amplio y eso es lo que nos atrajo esperábamos apoyo de los seccionales, de Nacionales, de la provincia trabajamos así los primeros meses, esperando el apoyo y la visita de las autoridades del partido y ahí como vimos que eso no pasaba nos desvinculamos, vimos no se cumplen las promesas ni a los mismos del partido.

Entendemos que lo que ocurrió en la Paso con Massa es por la falta de palabra, de Sergio Massa, Salto no le interesa a Massa, a Sergio Massa le interesan las cuestiones mediáticas