COMUNICADO DE LA COALICIÓN CÍVICA ARI

La Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI repudia enérgicamente los actos violentos que sucedieron el día de ayer en la Ciudad de La Plata en el Ministerio de Seguridad y en el anexo de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

No es la primera vez que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires recibe intimidaciones, amenazas o actos mafiosos. Es por eso que expresamos nuestro fuerte respaldo y solidaridad a la Gobernadora María Eugenia Vidal y su equipo de gobierno. Por primera vez, en muchos años, tenemos un gobierno que se compromete a llevar las reformas necesarias en las fuerzas de seguridad y combatir las mafias y corrupción enquistadas en diferentes áreas del Estado.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cuenta con el apoyo de la CC ARI para continuar con el proceso de transparencia del gobierno y el cambio que la provincia necesita. Exhortamos al resto de las fuerzas políticas no solo repudiar y condenar los actos de violencia extrema y amenazas que ponen en peligro la vida de los bonaerenses; sino a apoyar y colaborar con las acciones que la Gobernadora viene llevando adelante.

Creemos que la situación actual no nos puede encontrar con posiciones tibias y especuladoras. Hoy estamos enfrentando a fuerzas delictivas organizadas que pretenden seguir actuando con impunidad y comportamientos mafiosos.

Asimismo, creemos necesario expresar nuestra preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado. Confiamos en que el Ministerio de Seguridad implementará todos los recursos y herramientas necesarias para el esclarecimiento del suceso y que investigará en profundidad y con seriedad el accionar de la Gendarmería Nacional.

Asimismo, creemos que no es correcto utilizar políticamente el hecho.

Sabemos que la inmensa mayoría de los argentinos desea construir una sociedad con grandes valores republicanos, donde sus hijos puedan vivir en paz, donde las reglas sean claras y prime una Justicia imparcial. El futuro se construye hoy y lo hacemos entre todos.

