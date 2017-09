Un detenido, varios allanamientos

Ante la requisitoria de los periodistas sobre el caso donde una persona fue baleada.En la Oficina de la fiscalía de Salto estando presentes el secretario privado del intendente Camilo Alessandro el doctor Ricardo Zapata, el Dr. Adolfo Zerbarini. Como así también los comisarios Paulini Miguel y Germán Pauhuasi se brinda información, teniendo en cuenta que está en plena investigación.

Paulini explicó que entraron a las oficinas haciéndose pasar por policía, explicaron que estaban en una investigación, que había sospecha que había delincuentes que estaban observando esas oficinas según contaron algunos testigos.

Pasaron al Hall, después los atendió el dueño, el hombre, aquí el jefe de la Policia Comunal, manifestó que quede aclarado, él no se resistió en ningún momento solamente se quiso incorporar y entró en un movimiento que el malviviente hizo que tomara el arma de 9 milímetros y produjo el disparo.

Inmediatamente se instaló un operativo un operativo cerrojo con resultados positivos y en todo momento tuvimos la colaboración del personal de monitoreo, y de todos los enes policiales y de justicia Paulini aclaro que una vez más la policía tiene los elementos necesarios para poder hacer esta investigación.

Zerbarini explicó que no se va a hondar en algunos detalles porque la investigación está en curso por lo tanto hay detalles que no se pueden brindar para no perjudicar el caso.

Se pudo determinar algunos vehículos que habrían estado en el hecho Y a partir de ahí se comenzó a seguir en la zona del Gran Buenos Aires se reunieron todos los elementos probatorios para que el fiscal pueda brindar órdenes de allanamiento en domicilios establecidos chequeados y se encontraron varios elementos probatorios.

Se aprehendió a una persona que indicaría, debido a los elementos en esta estadía un grado de culpabilidad. Son incipientes todos los elementos que hay pero son de importancia.

La carátula Robo doblemente agravado por el uso de arma apta para el disparo. En poblado y en banda. Tentativa de homicidio criminis causa”, declaró, Zerbarini teniendo penas muy severas.

También se puede deslindar otros delitos con el secuestro de las armas de fuego.