IOMA la entidad que discrimina a las personas con discapacidad

En las últimas horas se viralizaron las capturas del chat de WhatsApp de un grupo de madres de un colegio de San Antonio de Padua que celebraban que los directivos de la institución removieran a un alumno con Síndrome de Asperger del curso de sus hijos.

-El lunes nos levantamos con una información totalmente desagradable que hablaba de discriminación y hablaba de obras sociales que no funcionan, una de ellas es IOMA.

En Tardes Informales hablamos con Alejandrina quien es Miami especial.

Alejandrina se sintió muy molesta, con mucho dolor por lo que había escuchado en los medios nacionales.

Primero me parecía algo que no podía ser, nos manifestó, pero después hablando lo pensamos entre mi entorno y dijimos vivimos en una país tan intolerante que la gente no tolera nada y ahí está el tema. Lamento Ale.

Las personas que padecen este trastorno pueden tener un comportamiento social inusual y un interés profundo en algunos temas específicos.

Afortunadamente en Salto expresó, está mamá no ocurren estas cuestiones a tal punto que papás hagan paro para que saquen a un chico con discapacidad de la escuela o del grado. Pero si se sufre porque un chico con síndrome autista, no tenga las necesidades básicas cumplidas como la salud y educación porque la obra social no cumpla.

Hay momentos que lógicamente nos exceden, algunas situaciones porque yo , no puedo estar las 24 horas con mi hija, Ella tiene autismo y necesita para ir a la escuela un acompañante terapeuta y ahí existe uno de los problemas, la obra social .

Particularmente yo presente los papeles para autorizar la acompañante terapeuta en marzo, estamos en septiembre y todavía no llegó la autorización. Afortunadamente la profesional que atiende mi hija es increíble y sigue trabajando. Además las escuelas acá los contienen, acompañan.

Alejandrina muy dolida por el hecho de San Antonio de Padua, pero más por las obras Sociales. IOMA nunca cumple. Las vidas de las familias con niños con discapacidades son complicadas. Tenemos satisfacciones pero somos familias con muchas complicaciones. Mamis especiales es una institución que ayuda a esas familias y pelean todos los días por la inclusión y los derechos de los niños.