Informe policial Hurto, Daño, Aprehensión choque de dos móviles

El día 10 del corriente habiéndose recibido un llamado dando cuenta que en calle San Pablo 590 un masculino movilizándose en una motocicleta había ocasionado rotura de una vidriera y emprendía huida, se alertan a los móviles de esta Dependencia para dar pronta respuesta realizando un desplazamiento y en calles 25 de Mayo y Berutti de este medio, colisionan entre sí dos móviles policiales, resultando el personal policial ileso, y solo existió daños materiales. Se instruyen actuaciones civiles por la colisión.

El día 10 del corriente radican una denuncia la propietaria de un local de prendas femeninas situado calle San Pablo 591 dando cuenta que constató que su vidriera estaba rota por lo cual autor/es ignorados ingresaron y sustrajeron dinero en efectivo cambio en caja. Por ello, se instruyen actuaciones caratuladas ROBO con intervención de la UFI 7 de Mercedes. Se están analizando las cámaras en procura de dar con el autor del ilícito denunciado. En esta tienda sacan $700 Las cámaras de monitoreo ven al sospechoso en una moto y da aviso a los móviles. Como consecuencia de esto se produce la colisión entre los dos patrulleros Uno de ellos estaban abocados a ubicar al delincuente que se escapaba del lugar en la moto.

El día 10 de Septiembre fue recibida en esta Dependencia alerta de personas ajenas al lugar que en el interior de la Empresa Cerámica Salto, situada en Av. Italia y Ruta 191 de este medio, quienes a la vez fueron vistas rompiendo las instalaciones.

Presente personal policial procedió a la aprehensión de tres menores de edad oriundos de esta localidad, quienes una vez en dependencia se hace la consulta respectiva a la UFI 8 de Mercedes, quienes avalan el procedimiento, instrumentando actuaciones caratuladas DAÑO- APREHENSIÓN, ordena que se cumplimenten los recaudos legales y los menores sean restituidos a sus progenitores.

El día 10 del corriente en horas de la noche y por circunstancias que se investigan se toma conocimiento que en calle Soldado Argentino y Bolivia se hallaba un joven de 23 años presentando herida de arma de fuego. El mismo fue trasladado al nosocomio local donde le dispensaron asistencia médica presentando lesiones de carácter leves. Al momento de realizarse la inspección ocular del lugar no se ha secuestrado el arma empleada. Se instruye actuaciones caratuladas LESIONES, con intervención de la UFI 7 de Mercedes.

El día 10 del corriente, denunció el encargado de la cantina Club Alem, situado en calle Buenos Aires 660 de esta ciudad, quien diera cuenta que constató que ignorados valiéndose de ausencia de personas ingresaron a sector cantina sustrayendo dinero en efectivo, sin violentar cerramiento alguno. Se solicita cámaras de monitoreo. Se instruyen actuaciones caratuladas HURTO, con intervención UFI 7 de Mercedes.

El 10 del corriente promediando las 23 hs se procede a la interceptación e identificación de un menor de menor de edad, en calles Saavedra y Avellaneda quien llevaba una bolsa conteniendo bijouteri femenina, teléfono celular y una computadora portátil con accesorios como así instrumental médico, recetarios y sellos, siendo conducido a la Seccional Policial, se establece que las pertenencias femeninas fueron sustraídas del interior de un inmueble sito en calle 25 de Mayo al 200 y restantes elementos resultaban ser propiedad de un profesional de esta ciudad residente en calle Moreno al 700. Consultado a la autoridad judicial (UFI 8) de Mercedes, avalaron el procedimiento, instrumentándose actuaciones caratuladas ROBOS REITERADOS- APREHENSIÓN- SECUESTRO y dispusieron que se cumplimenten los recaudos legales y sea trasladado a sede judicial a primera audiencia del día lunes 11 del actual.

Ayer, 10 del corriente, siendo aproximadamente las 23.30 hs personal policial de esta Dependencia se hace presente en calle Monsalvo al 100 donde certifican la presencia de un vecino mayor de edad que presentaba lesiones en cuero cabelludo producto de riña mantenida instantes antes con menor de edad, quien a la vez también recibiera golpes, siendo conducidos a la Seccional Policial, se establece a través de testimonios que el menor momentos antes habría sustraído elementos del inmueble donde mantuviera forcejeo con uno de los propietarios siendo estos dinero en efectivo, teléfono celular reconocidos por el morador como propios. Adelantado pormenores a sede judicial (UFI 8) de Mercedes, avala lo actuado y dispone el labrado de actuaciones caratuladas HURTO- LESIONES- APREHENSIÓN Y SECUESTRO, debiendo cumplimentar los recaudos legales y trasladarlo a sede judicial a primera audiencia del día 11 del corriente.

En sábado a la madrugada (nocturnidad del viernes) se recibe una comunicación telefónica en la cual daban aviso sobre un accidente en Moreno y Sarmiento. Se hace presente personal policial y de tránsito en el lugar y se determina que por causas que aún no se establecen, un joven de 33 años que circulaba por Moreno, pierde el control de su auto Citroen C3 y embiste el frente del kiosco que se encuentra en esa esquina. Por suerte, el conductor no sufre heridas ni tampoco lesionó a terceros, motivo por el cual no se han realizado actuaciones judiciales, pero más allá de eso se hizo cargo la dirección de tránsito de la municipalidad.