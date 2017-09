Cambiemos Salto con Hector “Toty “ Flores

El candidato a diputado por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires Héctor “Toty” Flores fue uno de los protagonistas, en la tarde de ayer acompañado por la dirigencia de Cambiemos local, recorrió Barrio Valaco, hablo con sus vecinos. El tema principal empleo

Lugo de una conferencia de prensa en el lugar Héctor Flores dijo convencido “a medida que pase el tiempo va entrando la idea de que es un presidente que gobierna para todos”

Hay una realidad de este acercamiento a Flores no le contaron los problemas de la pobreza, conoce la pobreza en primera persona

Hoy los pobres tienen posibilidad de tener cambios cualitativos muy importantes. La oposición dijo que Macri iba a sacar todos los planes sociales. Nada de eso ocurrió. Manifestó

Se duplicó en algunas cuestiones, como el salario mínimo docente, y las asignaciones llegan a más personas.

En otro punto de las preguntas dijo” Este gobierno tiene más presupuesto en el área social que todos los anteriores. Eso no significa que esté solamente pensando en los pobres. Si no van a decir: “ahora Macri se transformó”. Es un gobierno que está poniendo de pie a un país y tiene dificultades y dentro de estas dificultades hay sectores que la están pasando mal.

Hablo sobre el empleo… hablo de María Eugenia Vidal sobre la lucha contra las mafia, contra el narcotráfico, que ella emprendió y que las madres ahora reconocen como una líder de cambios, de búsquedas de valores.

Primero hay que ver la realidad estamos en un proceso de franco recupero. La inversión privada va a venir ya que Argentina es un lugar de estudio para todas las empresas posibles a invertir.

“Yo creo la gran tarea de la gestión es generar trabajo exteriorizó Héctor “Toty “ Flores