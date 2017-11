Perez – Rodriguez “Estamos en reuniones “

El martes tuvimos en tardes informales a Pablo Pérez y Carolina sol Rodríguez hablamos de varios temas, luego de las elecciones de octubre.

Ya están trabajando en el concejo deliberante con el presupuesto, porque va a ser uno de los temas que va a tratar el nuevo concejo Deliberante. También han estado recorriendo los barrios Valacco, Retiro.

Ciertamente salió el tema de la interna peronista que el 17 estaría cerrando la posibilidad de presentar las listas. Pablo Pérez habló de la experiencia de muchos dirigentes y también de la Juventud de quienes están trabajando en estos momentos.

La idea que se está logrando es presentar una lista de unidad, los diferentes sectores del peronismo se están reuniendo y están participando del armado de una única lista local

La sensación que me lleve de la reunión dijo Pablo Perez es que nadie pide un puesto sino que Todos quieren colaborar, todos quieren trabajar. Asi tambien lo asintio Carolina Sol Rodriguez, concejal electa en 2do.Término.

La decisión política que emane de la conducción, es la que tiene que contener todos los sectores del peronismo.

La convocatoria partió del presidente del partido justicialista , en ese caso Osvaldo Lori. manifesto Rodriguez

El consejo escolar me dio mucho conocimiento, nos tuvimos que hacer cargo de muchas obras y de muchas cuestiones que no estaban en buena situación el peronismo nos caracteriza de afrontar la situación.

Me voy muy angustiado por no haber podido terminar las obras de las escuelas tal vez no optimice los tiempos debido a las circunstancias que estaban en ese momento acepte lo que decía la mayoría y cuando me pidieron mi opinión la di.