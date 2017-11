En la madrugada del domingo accidente fatal

A primeras horas de este domingo aproximadamente 03:30 se toma conocimiento de un accidente de tránsito en calles Buenos Aires y Suipacha entre un automóvil marca Volkswagen Gol, color gris, dominio conducido por una persona del sexo femenino, mayor de edad, con domicilio en Salto, que impacta con una motocicleta Honda Biz sin patente guiada por una persona del sexo masculino quien se hallaba sin documentación alguna, acompañado por otro joven del sexo masculino, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad.

A consecuencia del impacto el conductor de la moto que aún no esta identificado falleció en el lugar y el acompañante es trasladado al hospital local con fracturas en miembros lado derecho, por su estado no aporta mayores datos del occiso no pudiendo ser identificado al momento.

Se cumplimentan con los recaudos del accidente, convocando policía científica y Ayudantía Fiscales Salto. Interviene la UFI 2 de Mercedes. Vehículos secuestrados a los efectos periciales. Se procura la identificación de la persona fallecida.