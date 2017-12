Juan Curuchet en Salto

El presidente del Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) Juan Curutchet visito nuestra ciudad, con motivo a una agasajo organizado por el aniversario de la entidad Bancaria. Alli también se presentó el nuevo Gerente Santiago Heredia.

En primer término ambos hablaron de las remodelaciones no solo edilicias sino informáticas que se esperan en poco tiempo en esta sucursal

En una conferencia de prensa analizó la situación económica del país y en particular el crecimiento de la economía y del crédito. “La economía y el crédito en particular, hipotecario y personal, está creciendo, como como nunca lo hizo en la Argentina

Con respecto al crecimiento del crédito manifestó: “Lo vimos en muchas entidades privadas, pero en especial en el Banco de la Provincia donde observamos que el stock de préstamos personales está en aumento en un nivel del 100% interanual, acompañado por el crecimiento en este 2017 del crédito empresa y la recuperación del crédito en dólares, que prácticamente se había extinguido hasta el 10 de diciembre de 2015″