Informe policial Resistencia a la autoridad – robo

El sábado 09 del actual mes, siendo las 16:00 horas, dando cumplimiento a Orden de Servicio dispuesta en D.C.T.O suyo N° 999/17 “OPERATIVO SATURACION EN PREVENCIÓN DE ILICITOS Y FALTAS EN GRAL”, en el ingreso al Camping del Balneario Municipal situado en calle Migliaro S/N, personal de esta Dependencia juntamente con personal de la Dirección de Tránsito y Control Urbano, procede a interceptar a un masculino que circulaba en una motocicleta marca Motomel Skua, color azul quien ante la solicitud de documentación del rodado se tornó agresivo y saco del manubrio un objeto contundente con punta de aproximadamente 40 Cm. con el cual intenta agredir al personal policial para luego darse a la fuga corriendo perdiéndolo de vista. La moto fue secuestrada por personal de tránsito. Personal policial sin lesiones y el agresor es reconocido por los uniformados ya que posee antecedentes policiales y judiciales, siendo mayor de edad y domiciliado en Salto. Se inician actuaciones caratuladas ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 6 a Cargo del Dr. Guillermo Massaroni del Departamento Judicial de Mercedes, Se procura dar con el causante a los efectos de cumplimentar los recaudos legales.

El sábado, siendo las 23:00 horas, denuncio una vecina de esta ciudad mayor de edad, refiriendo que siendo las 21:00 hs. dejo su motocicleta GUERRERO TRIP 110 CC, COLOR NEGRO, DOMINIO SIN COLOCAR 585-GLJ, numero de motor 150FM32009001003, numero de cuadro 8A2XCHLL39A002577 en 9 de Julio Nº 368 y siendo las 22:00 hs. constato que autor/es ignorados habían sustraído. No posee seguro. No cámaras. No testigo. No sospecha. Se solicita inserte secuestro a Radio Estación Pergamino. Se inician actuaciones caratuladas HURTO CICLOMOTOR con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 7 a Cargo del Dr. Héctor Zunino del Departamento Judicial de Mercedes.

Domingo 10 del corriente mes , siendo las 00:05 horas, a raíz de un llamado al 911 dando cuenta de un conflicto vecinal en calle Valentín Vergara y Cerrito, personal esta y en conjunto con personal del G.A.D Pergamino se constituyen y observan a una persona del sexo masculino alterado y profiriendo agravios a otros vecinos, siendo identificado como una persona mayor de edad, debiendo ser trasladado a sede policial fines recaudos legales como así también ha comparecido la otra parte damnificada a los mismos fines, persona ésta posee una lesión cortante en arco superciliar izquierdo, lesiones catalogadas de carácter LEVES. Acorde Art. 72 Inc. 7mo. No Insta Acción Penal. Mantenida comunicación telefónica con UFI n° 5 del Departamento Judicial de Mercedes, misma y dispuso, cumplimentar recaudos legales y para con el vecino agresor y se lo notificara de lo normado en el Art. 161C.P.P. Se instruyeron actuaciones LESIONES LEVES- APREHENSION.

El Domingo 10 siendo las 07:00 horas, circunstancias personal policial de esta Dependencia concurre a la intersección de Avenida España y calle Bomberos Voluntarios donde se estaría disputando una pelea, al arribo y hallándose allí presentes dos masculinos, uno de ellos con lesión en su frente, al momento de identificarlos demuestran estar fuera de sí, actuando con insultos hacia los uniformados, no cediendo a la persuasión verbal, arrojando ambos sujetos trompadas y patadas hacia los uniformados, utilizándose la fuerza mínima e indispensable para ser reducidos y aún esposados continuaban arrojando patadas, siendo conducidos a unidad móvil para posterior traslado a sede policial, sin deponer actitud al momento de ser conducidos desde unidad móvil hasta interior dependencia, continuando agresores resistirse al traslado, arrojando patadas e insultando uniformados, e identificados ambos, mayores de edad, domiciliados en Salto. Uno de ellos tras ser examinado por Médico presenta herida cortante en región superciliar derecha. Personal Policial ileso. Mantenida comunicación telefónica con la UFI 5 avalaron el procedimiento instruyendo actuaciones ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD- APREHENSIÓN, disponiendo se cumplimenten recaudos legales y permanezcan aprehendidos hasta resolución.

El domingo 10 de diciembre , personal policial de esta Dependencia dando cumplimiento a Orden de Servicio dispuesta por esa Jefatura Departamental de Seguridad a su cargo, “Operativo Estático y Dinámico de Interceptación Selectiva” bajo el número 599/17, y tras recibirse llamado dando cuenta que por Ruta 31 venia circulando un camión de gran porte, realizando maniobras sinuosas, logra en Rotonda de Ruta 191 interceptar el rodado, notándose que su conductor se encontraba con aliento etílico. Se solicita presencia Inspectores de Transito local, se realiza test de alcoholemia, resultado positivo, se procede secuestro rodado, y se labra infracción por los Decretos 532 y art. 38 inc. M, 39 Inc. de Ley 24.449, con intervención del SS Juez de Faltas Municipal Dr. Cesar Dimantova. El chofer un ciudadano mayor de edad con domicilio en la localidad de Guaymallen, Provincia de Mendoza.