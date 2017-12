Declaraciones sobre el tratamiento de la Ley previsional y el caos en Buenos Aires

Lo que se vivió el lunes dentro del tratamiento de la ley de previsional y lo que continúo el martes, todo lo que pasaba por las redes, por los medios nacionales, por los medios locales, nos hizo pensar en que pasaba por cada uno de los políticos de nuestra ciudad por eso en Tardes Informales hicimos algunos llamados telefónicos.

En primer termino el Dr. Ariel del bloque de salto Somos todos

Ariel Mendoza Manifestó fue muy triste ver lo que pasó, un sector de la sociedad no merece esta situación se tornó una costumbre tener en nuestro país, un diciembre movido también añadió: desconozco las estrategias de Los gremialistas representan a un gran sector de la sociedad la de los trabajadores

Mariam Caporossi quien además de estar en Federación Agraria, dejar hace poco su bancada en el Concejo Deliberante, además es licenciada en ciencias políticas.

Como ciudadana me siento con un gusto amargo, indignada no poder escuchar a los representantes por ver lo que pasaba afuera del congreso, una reforma necesita discusión podría haber sido muy enriquecida por los legisladores, eso no pasó todo lo contrario, hacemos un análisis se envió una reforma fuera de tiempo, una oposición con algunos discursos que alentaban las acciones violentas, hago una lectura de un gobierno oportunista y una oposición de manual y en el medio los jubilados.

La Dra. Jorgelina Acevedo de bloque de Cambiemos

Me siento triste dijo la presidenta del Concejo Deliberante de Salto, Nos falta madurez democrática, también repudio todo tipo de agresión, es un país con proyectos a futuro y debemos respetar la ley.

Se desvío claramente lo que se iba a tratar, reconozco agregó Acevedo que la ley tiene sus puntos flacos pero es una ley a largo plazo.

Hubo falencia en comunicación, pero la oposición son avasallante , y no tienen autocritica