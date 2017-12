Comisario German Pahuasi “Salto es la Suiza de la provincia de Buenos Aires.”

En Tardes Informales tuvimos la visita del comisario German Pahuasi a cargo de la comisaría local quién muy amablemente contestó todas las preguntas.

En cuanto a la estadística de hechos delictivos bajo considerablemente de un año y medio a esta parte, bajo también las características de los robos, explico el jefe de la comisaría local inmediatamente declaró que están trabajando muy bien con el centro de monitoreo en la ciudad la oficina de ayudante de fiscal, como así también con la comisaría de la mujer y el servicio local explico qué es importante el trabajo en conjunto, mancomunado.

Qué tiene diálogo con el departamento ejecutivo, Como así también con el legislativo esto trae aparejado el poder trabajar y poner todas las redes en movimiento.

Si bien tiene claro que lo principal sería prevenir el delito pero es muy difícil estar delante, no hay recursos que alcancen.

En un momento siendo muy claro y hablando pausadamente para que todos podamos entender hizo una reflexión y le hablo francamente a los padres, el manifiesto “yo soy padre de adolescentes y sé que es difícil pero trato de estar, de hablar de explicar, reflexionar juntos , Por qué tal o cual cosa, no les digo eso es así y listo”

En un momento de la larga entrevista Pahuasi Dijo “Salto es la Suiza de Buenos Aires.” Aclarando que si uno ve las las ciudades de alrededores se da cuenta que en Salto se trabaja diferente se vive diferente, es una ciudad para elegir vivir, nosotros vemos los chicos 12, 13 años por la noche solos en las calles y eso es algo que no pasa en otra ciudad.

Cuando hablamos sobre la droga, sobre el narcotráfico el comisario explico que no se tiene el personal necesario para poder ocuparse y realizar algunas investigaciones este tema se canaliza por la fiscalía.

Es bueno que la gente se acerque a nosotros tenemos una comisaría de puertas abiertas destacamos el diálogo ante todo. Igualmente expresó que es importante el trabajo con todas las entidades, en esta entrevista también se mencionó al Foro de seguridad un espacio en el que estaría muy bueno que el vecino participe que cuente qué le pasa ya que no tiene muchos miembros esta entidad que trabaja también para mejorar la calidad de vida de todos.

Conversamos de falencias y ahí expresó la falta de personal con que se cuenta, son 78 efectivos contando las localidades.

Por ultimo adelantó que habrá operativos durante las fiestas y agradeció también a la gente de transito el trabajar en conjunto, hizo una reflexión especial para estas fechas cuidado con el alcohol, que sean moderados… para tener una fiestas en paz y sin lamentar cuestiones donde la familia después paga las consecuencias.

Del mismo modo anuncio que el 24 por la noche el personal de la comisaria preparo algunas “sorpresas” para llegar a los barrios más carenciados y compartir con los más pequeños.

Saludo expresando que el Niño Dios llegue a todos los hogares. La emoción también estuvo presente en la entrevista.

Una entrevista Clara donde el comisario German Pahuasi no solo mostro su profesionalismo dentro de la fuerza policial sino también se pudo vislumbrar la calidad de ser humano.