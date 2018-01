Mamis Especiales “La fuerza del amor a los hijos”

En tardes informales Cecilia de Mamis especiales, este grupo de mamis, de familias que tienen algún hijo con discapacidad.

Ceci nos contó que este grupo trabaja muy Unido están todas muy conectadas, que es importante trabajar así porque no se sienten solas y que este año había sido muy importante.

Como un gran logro habían llegado a participar del programa Puentes de Esperanza por canal América y por todas las actividades que habían desarrollado.

Cecilia también explicó que si bien cada uno trabaja independientemente, el trabajo en conjunto es muy importante para todas.

En cuanto a necesidades hablo de un lugar para reunirse, para tener sus cosas, para mamis especiales, un servicio de traslado (un vehículo) para poder llevar a los chicos al taller de Folklore y recuperar la pileta que durante este año no tuvieron un gran necesidad para todos, otro de los anhelos es poder realizar un viaje corto por ejemplo a Temaikén o algún otro lugar porque hay muchos chicos que no conocen nada.

Este año fue importante los talleres con Peco Balmaceda y Antonela Morea los chicos disfrutaron mucho ese espacio.

Como así también la bici que donó el Rotary Club y que está en la pista de ciclismo para que la puedan usar quienes la necesitan.

Mamis especiales es un grupo de familia que tienen una fuerza muy especial, amor a sus hijos una dedicación y una entereza increíble.

Felicitamos a ese gran grupo e instamos a seguir trabajando cómo lo vienen haciendo.