Imperdible en Cine Cervantes HD Coco

Coco, la nueva película de animación de Disney-Pixar El film se sumerge en una centenaria tradición mexicana, aunque con cierta sobrecarga argumental y visual.

Se podría proyectar que de esos aplausos a los dos millones de espectadores, Coco no va a parar. Al fin y al cabo, cuenta con todos los componentes que convierten en éxito a un film infantil, lleve o no la marca Pixar en el orillo. La película es codirigida por el novato Adrian Molina y Lee Unkrich –que había correalizado Toy Story 2, Monsters Inc y Buscando a Nemo, y Toy Story 3 en solitario–, y narra la misma fábula que La bella y la bestia, Moana, Brave y Happy Feet, entre otras. La de la desobediencia de un niño, niña, adolescente o cría al mandato familiar o de la especie, su posterior aventura en solitario, su consagración como héroe y la reconciliación final con los suyos, que lo aceptan ahora tal como es y hasta tal vez pueden llegar a tirar al tacho las tradiciones para abrazar la novedad que el héroe trae consigo.

Ver Trailer https://youtu.be/7n4tq5raz-I

En un pequeño y alegre pueblo mexicano vive Miguel, un niño de 12 años que pertenece a una familia de zapateros, en la que la música está prohibida. Durante generaciones, los Rivera han censurado la música porque creen que hay una maldición en ella. Y es que, hace muchos años, su bisabuelo abandonó a su mujer para seguir su sueño de ser músico, y por eso la música se declaró muerta para todos ellos.