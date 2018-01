Concejal Burgos, fuerte cambio de palabras con la Presidente del HCD

Escucha el cambio de palabras entre Burgos y Acevedo

Casi al finalizar en la sesión extraordinaria del Consejo hubo un cruce muy fuerte entre la presidente del cuerpo legislativo y el edil Edgardo Burgos.

El tema planteado la disconformidad del Concejal por la decisión tomada de eliminar a los secretarios de bloques unipersonales, poniendo a disposición a los empleados administrativo del concejo deliberante o a su efecto algún secretario ad honoren que puede tener acceso sin ningún inconveniente.

Edgardo Burgos manifestó que es una cuestión política y que no está bien que “se use el salario de mi secretario para obras dentro del Concejo”, yo no advierto, ni amenazó, ni juzgó, pero dentro de la historia Argentina todas las veces que se achicaron sueldo le fue muy mal. Añadió

Burgos dio a conocer un destrato de parte de la Doctora Jorgelina Acevedo debemos respetar los derechos de todos, nunca me llamaron a la presidenta para informarme, sólo me enviaron una nota, además hubo una reunión de comisión que nadie me avisó.

Burgos dio a conocer alguna cuestión personal familiar dentro del recinto y finalizó diciendo entiendo que tengo un problema generacional creería y qué debe hacer un replanteo.

Acevedo por su lado dijo Burgos falta a la verdad, solicite a su secretario que tenía una reunión y usted no vino, me sentí hostigada por su secretario. Siempre pido colaboración le pido que no falte más a la verdad, no me voy a dejar amedrentar por usted Burgos, le pido que se disculpe. Fueron algunos dichos vertidos por la Presidente del HCD

A lo qe Edgardo Burgos le dijo que no se va a disculpar

La presidenta terminó la discusión y le dio la palabra a Jorge Pérez del Cas que también está en esta situación de quedarse sin secretario de Bloque.