Luego de varias horas de intensa búsqueda se encontró sin vida a Dundic

Ayer un comunicado policial daba cuenta que un vecino de Salto había desaparecido.

Se solicitaba a la población de Salto colaboración, a los efectos de poder ubicar al vecino JUAN PEDRO DUNDIC, argentino, 82 años, ddo. Alsina 331 de Salto, DNI 4.953.333, nacido el 02/07/1935, por lo cual se debió sustanciar actuaciones caratuladas AV. DE PARADERO, con intervención de la UFI 3 Dpto. Judicial Mercedes, teniendo en cuenta que por dichos de un sobrino lo dejo de ver el lunes a las 14:00 horas y se habría retirado en un automóvil marca Renault 12, color rojo, Ptte. VQQ-706, no teniendo novedades. Inmediatamente se pone en práctica el protocolo de búsqueda personal junto a bomberos voluntarios de Salto, ubicaron el auto en la zona de las Ruinas del Molino Quemado, hallándose con llaves colocadas sin tener esquela escrita, próximo al cauce del Río Salto. Se dio conocimiento a la Ayudantía de Fiscales de Salto y la DDI Mercedes

Ayer a primera hora del día, personal de esta Dependencia, juntamente con el C.P.R. Salto, se efectuó un recorrido a pie por la ribera del Río Salto, desde el Molino Quemado hacia Ruta 32, no así por la tupida forestación existente, no logrando dar con la persona buscada.

También estuvieron trabajando y buscando Bomberos Voluntarios de Salto, Rojas, Colón, Chacabuco, con botes semi rígido, kayak, utilizando arpones, anclas y también trabajaron buzos de esa dotación. Luego en horas de la tarde se sumó al trabajo en el agua un Grupo Especial de Salvamiento y Rescate dependiente de la Superintendencia de Seguridad Siniestral con buzos. De igual forma estuvo una dotación de Bomberos Voluntarios de San Antonio de Areco con canes especializados en búsqueda de personas, quien señalaron y sectorizaron los probables lugares donde pudo haber estado la persona buscada.

Ayer aproximadamente 21:45 en la zona del “Molino Quemado “ a 500 mts aproximado rio abajo se encontró la persona buscada. Hoy se llevara el cuerpo a la morgue de la ciudad de Chivilcoy, para la correspondiente autopsia.

Realizando todos los recaudos legales