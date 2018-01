Informe Policial Resumen de semana… Robos, Hurtos, drogas…

AMPLIACION ROBO AGRAVADO (Domicilio Profesor Domínguez)

En el transcurso de la semana, se toma conocimiento sobre la existencia de armas de fuego en un lote baldío de Italia entre San Juan y Córdoba.

Se hace presente el lugar una comisión policial y confirman la existencia de una pistola 9mm y calibre 22mm.

De inmediato se convoca personal de policía científica para luego hacer efectivo el secuestro de las armas.

Dadas las características de las mismas y el lugar en las que fueron halladas, la fiscalía (inicialmente) dispuso vincularlas a la causa del robo ocurrido en calle Profesor Dominguez el dia 20 de enero pasado.

Lugar del hallazgo: Las armas se encontraban en un lote que tiene acceso por Italia y salida por el callejón de calle Paraná, a pocos metros del lugar donde se produjo la detención de uno de los autores y de la vivienda en donde se cometiera el delito.

Estas armas y las actuaciones que se labraron fueron remitidas a la fiscalía intervieniente en donde se llevaran a cabo las diligencias periciales de rigor.

DAÑOS – ROBOS REITERADOS

El dia sábado 27 por la mañana se reciben dos denuncias a comerciantes de avenida Mitre quienes habían sufrido roturas en las vidrieras de sus comercios y robos de mercadería y/o dinero.

Los hechos: cuando estaba terminando el operativo de nocturnidad previsto para el viernes a la noche y madrugada del sábado, se toma conocimiento que habían roto vidrieras en comercios de Mitre al 700 y 900 respectivamente.

Se envía personal policial y se confirma que minutos antes y mientras llovía intensamente, autor o autores ignorados habían roto los cristales de una librería de Mitre al 900, de cuyo interior sustraen una suma de $1.000.

Del mismo modo, y tras romper con piedras cristales del frente, ingresan a una tienda de Mitre al 700 y sustraen algunas prendas de vestir.

Se instruyen actuaciones por robos con intervención de la fiscalía en turno y se dio inicio a una investigación tendiente a determinar la identidad del autor.

HURTOS – DESCUIDISTAS

Durante la semana fuimos tomando conocimiento sobre la comisión de hechos delictivos cometidos “gracias al descuido” de los damnificados. Algunos de estos hechos fueron denunciados y otros no,pero mas alla de eso los damos a conocer para que los vecinos estén atentos y evitar que se sigan cometiendo.

El jueves 25 pasado a media mañana, una mujer circulaba en su bicicleta por Viamonte y Arredondo cuando dos sujetos que pasaron en una moto le sacan la cartera que esta mujer llevaba en el canasto de la bicicleta.

Lo mismo ocurre el dia 26 en el mismo horario (entre las 10 y 10:30 horas). En esta oportunidad, una mujer circulaba en bicicleta por 9 de Julio y Bernardino Esperanza y dos delincuentes pasan en moto y le sacan la cartera del canasto.

En ambos casos se instruyen actuaciones judiciales por Hurto con intervención de la fiscalía en turno de Mercedes.

Si bien es diferente la modalidad, también hemos sabido de algunos hechos aislados sobre autos estacionados cuyos dueños saben dejar sin llave en las puertas. No son tantos los hechos o bien no todos han radicado denuncias a consecuencia del bajo costo de los elementos sustraídos, pero mas allá de eso nos interesa que los vecinos no dejen elementos de valor en sus autos y mucho menos que los dejen sin trabas en las cerraduras.

También pedimos a la gente que nos informen sobre la presencia de jóvenes o cualquier persona que les resulte sospechosa merodeando por las calles a pie o en cualquier tipo de vehículos.

HURTO – APREHENSION

El 27 pasado en horas de la tarde, en circunstancias que efectivos de esta Comisaría realizaban recorridas por la ciudad, observan la presencia de dos jóvenes que les resultaron sospechosos, los cuales circulaban en una motocicleta 110cc.

Los interceptan para revisarlos e identificarlos y cuando esto ocurría, algunos vecinos les hacen saber que segundos antes, los sujetos habían arrojado un celular entre los autos cuando vieron la presencia del móvil.

Se hace efectivo el secuestro de un teléfono Samsung E5 el cual había sido robado minutos antes del interior de una camioneta que estaba estacionada en calle Liniers 86, cuyos dueños la habían dejado sin trabas en sus puertas.

Se produce la aprehensión de estos dos jóvenes (un mayor y un menor), ambos oriundos de Salto y uno de ellos con antecedentes.

Por todo ello labramos actuaciones judiciales con intervención de la fiscalía en turno y fiscalía del menor de Mercedes.

INFRACCION LEY 23.737 8 TENENCIA DE DROGAS

DOS APREHENDIDOS

El sábado 27 en horas de la tarde, en circunstancias que se realizaban operativos dinámicos de interceptación de personas y vehículos en general, efectivos de la Comisaría identifican a dos sujetos, uno de ellos con gran cantidad de antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas

Cuando los revisan le encuentran en su poder una cantidad aproximada de 5 gramos de picadura de marihuana, por lo que son trasladados a la Comisaría.

Allí, la fiscalía dispuso que se labren actuaciones judiciales y se los encuadre por Infracción a la Ley 23.737, dándose cumplimiento con las medidas legales del caso.

TENTATIVA DE ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO (POR ESCALAMIENTO Y EFRACCION)

APREHENSION DE DOS MAYORES

En la madrugada de ayer se recibe llamado telefónico de un vecino dando cuenta que había un delincuente sobre el techo de una vivienda situada en Libertad casi Güemes. Se destaca personal y medios al lugar y de inmediato se hace efectiva la aprehensión de dos sujetos

mayores de edad (uno de ellos oriundo del gran Buenos Aires y con antecedentes penales). El personal los sorprende huyendo del lugar y se logra el secuestro de barretas y otros elementos que habitualmente se utilizan para vulnerar la mampostería y las medidas de seguridad de los domicilios. Se determina mas tarde que estos sujetos eran quienes estaban sobre los techos y habían intentado abrir una ventana del patio de la vivienda sobre la cual fueron vistos.

En consecuencia, son trasladados a la Comisaría y el Fiscal de turno de Mercedes dispuso que queden aprehendidos por TENTATIVA DE ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO y mañana serán trasladados ante el Fiscal para cumplir con la diligencia de su declaración.

