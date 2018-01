Humo en nuestra Ciudad y proyecto de comunicación Bloque Cambiemos

Ante las reiteradas veces que la Plana de residuos se incendio el Bloque de Cambiemos envío este Proyecto de Comunicación al Ejecutivo

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

BLOQUE CAMBIEMOS

VISTO…

La necesidad de información que deben suministrar las áreas de gobierno directamente involucradas en materia de control ambiental y,

CONSIDERANDO…

Que a raíz de las recurrentes emanaciones de humo provenientes de la Planta de Residuos Sólidos urbanos (RSU) ubicada en la Ruta 191 de nuestra localidad y que tendrían origen en incendios de los residuos depositados en ese lugar.

Que han sido frecuentes las oportunidades que nuestra planta urbana se ha visto afectada por una cortina de humo no solo desagradable para tolerar sino también nocivo para la salud de personas enfermas, niños y ancianos.

Que estas emanaciones son de singular agudeza en los barrios periféricos a la Planta de RSU, debido a su proximidad a los Barrios Valacco, triangulo y Alonso de nuestra ciudad, cuyos vecinos han manifestado profunda preocupación al respecto.

Que los Bomberos Voluntarios de Salto han intervenido en todas las oportunidades que se los han convocado para afrontar los focos ígneos, sin perjuicio de lo cual advertimos que vuelven a presentarse nuevos episodios de incendios en el la misma planta de RSU.

Que es altamente sugestivo la periodicidad de estos siniestros en el mismo lugar, por lo que sería dable una concreta sospecha de alguna conducta ilícita que se produzca en el ámbito de la planta.

Que resulta que la planta aludida es un inmueble municipal en el que trabajan personas integrantes de una cooperativa de trabajo cuyo objeto exclusivo es el reciclado de los residuos, que mantiene un vínculo contractual con la misma, por lo que lo que suceda en las instalaciones es de responsabilidad y bajo la tutela del Municipio de Salto.

Que sin perjuicio de lo expuesto, asimismo es señalar la preocupación por la cantidad de residuos que han quedado depositados en las instalaciones de la planta, no obstante el acuerdo y convenio suscripto por el Poder Ejecutivo local y el CEAMSE, a fin de derivar los residuos domiciliarios de Salto hacia predios de este último, y que por su actual acumulación estaría siendo el origen de los focos que se están provocando en estos días.

POR ELLO…

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALTO

En uso de sus atribuciones

RESUELVE:

1) Solicitase al Poder Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda, informe:

a) Qué medidas de control y de alerta temprana se efectúan en el predio de la Planta de RSU para prevenir incendios en su ámbito.

b) Si existen actuaciones administrativas o judiciales en torno a alguna probable conducta ilícita que haga sospechar, de los habituales operadores o terceros que se hayan introducido en el mismo, que los incendios han sido provocado en forma intencional o negligente.

c) En el mismo sentido, si se han analizado cámaras de seguridad que nuestra comuna tenga en el predio o sus adyacencias con el objeto de identificar eventuales responsables de los incendios.

2) Con relación al convenio suscripto con el CEAMSE, informe su avance y ejecución respecto al tratamiento de los residuos que se encuentran en el inmueble, en su mayoría con anterioridad a su formalización, y que constituyen una fuente permanente de siniestros como el que nos preocupa.

3) Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.