Ricardo Alessandro: hablo de todo. Ademas dijo “Estos chicos no son peronistas… sonTrotkista… Camporista Trotkista

En el primer programa este ciclo de Tardes Informales estuvo la presencia del intendente municipal Ricardo Alesandro como siempre a bordo todos los temas y los agentes le preguntaron que la producción había preparado.

El primer tema fue la los vecinos están desde hace más de 2 años en el camping municipal y la situación enquistan la entrega de las viviendas, Alesandro contestó que la gobernadora dijo si se iban a entregar en marzo Falta terminar algunas cuestiones Como algunos pozos de cloaca y que urge la entrega debido a una cuestión de seguridad y de robo dentro de ese predio y en viviendas que se están por terminar.

También habló de las 100 viviendas que estaban anunciadas, pero explicó que solamente serán 38 por el momento después posiblemente haya otras 38 pero “ no quiero adelantar no quiero prometer “palabras del Jefe Comunal

Ahi mismo hablo sobre las paritarias municipales habrá un 20% de aumento ,en abril se pagará el 10% y luego del aguinaldo el resto. No estamos de acuerdo con el gobierno nacional , pensamos que los empleados municipales no pueden recibir menos del 20% de aumento .

El tema balneario También estuvo presente Está como hace mucho tiempo no estaba es un momento bueno para el balneario La hora en Río avanza y estaba vamos a hablar con Daniel Bonjorn arquitecto para ver si hacemos un parque temático vecino del lugar y seguramente vamos a estar hablando para llegar a un acuerdo y hacer algo interesante.

La gobernadora vio la la pasarela y estamos esperando presupuesto para eso también uno de los temas que nos preocupa es el puente Valentín Vergara que sabemos que va a traer algunos inconvenientes cuando sepamos que es lo que podemos hacer .

En cuanto a los baldíos con basura reconoció que es un grave problema, Detrás de “Bracho” la gente sigue arrojando basura, ahi explico el Intendente : “Vamos a licitar la subdivisión del predio de la ex firma Bracho. Allí podrán salir a la venta en un futuro 246 lotes para construcción de viviendas

El tránsito También estuvo presente en este primer programa de tardes informales donde el jefe comunal explico que el director de tránsito trabaja para poder controlar pero también le pidió ayuda a los padres sabe que es un tema muy difícil pero que hay muchos chicos tienen accidentes están internados en el hospital y que hay situaciones que tienen que ser trasladadas y no se encuentra eco en ningún nosocomio tanto de la nación como de la provincia es el tema muy difícil pero se está trabajando.

En cuanto a los olores que existen en nuestra ciudad manifestó lo siguiente “Tuvimos una reunión con autoridades del SENASA y con representantes de las empresas asentadas a la vera de la Ruta 191 para tratar las causas en marcha sobre contaminación. No será un tema fácil pero vamos a avanzar con firmeza”

Un tema político ocupó parte también de esta entrevista en tardes informales habló de los cauces de los concejales habló también del gobierno nacional Nosotros podemos ser los reyes de la corrupción Pero ellos también tienen corrupción.

“El hospital está mucho mejor que antes. Hay que mejorar el mantenimiento edilicio y digitalizar el sistema de radiología. Las guardias se regularizaron en su totalidad y la prestación de servicios mejoró notablemente

No estoy pensando en las elecciones todavía nos preocupa en otras cosas estamos gobernando preocupa la situación del pueblo y los vecinos.

Con la gobernadora nos llevamos bien, nos tienen en cuenta cuando hay algo para Salto.

Ante la pregunta si pondría a su señora en algún cargo dijo “no nunca lo pensé No creo correcto tengo a mi hijo trabajando, No es que, no sea capaz todo lo contrario pero nunca lo pensé.”

En cuanto a los concejales se sintió un poco molesto, dijo los concejales tienen que trabajar no sé porque no votan algunas cuestiones, No pasa lo mismo en Arrecifes manifestó el jefe comunal donde Marcos di Palma, apoya al intendente que es de Cambiemos.

Yo estoy prediciendo que en las elecciones del año que viene va a haber internas, con estos chicos que no son peronistas, no son kirchneristas, Sino que son de Neto corte y filo Trotkista Sí dijo el intendente voy a cenar muchas críticas con esta pero son netamente Trotkista… Camporista Trotkista se las dedico a ellos , porque ahora se van a querer cortar las venas , Se van a rasgar las vestiduras. Pienso esto porque cuando tienen que votar o necesitan que voten no lo hacen, Y hay gente que está esperando que nos caigamos Y que gane Cambiemos pero yo no voy a dejar que eso pase, así con este tema terminó la larga entrevista que tuvimos con el intendente Alessandro, en el estudio Tato Mendoza, Enrique Giacardo y Cristina Amato