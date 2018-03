En San Pedro, los productores conmemoraron los diez años de la 125

Diez años de la 125, una medida anunciada por el entonces ministro de Economía de la Nación, Martín Lousteau, con quien era secretario de Agricultura, Javier de Urquiza. Para conmemorar esa fecha, las sociedades rurales de San Pedro y Baradero, y otras entidades de la zona, organizaron un acto cerca del mediodía con los cuatro presidentes de la Mesa de Enlace de 2008, integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA). También participaron de la conmemoración el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, su par de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, la diputada nacional Elisa Carrió, Alfredo De Angeli, ahora senador nacional y en 2008 referente de un piquete en Gualeguaychú como presidente de la filial Entre Ríos de Federación Agraria, y el exministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, entre otros. representantes de nuestra ciudad tambien estuvieron presentes.

“Esta es una conmemoración que coincide con el día en que se firmó la Resolución 125 y nacía de inmediato la Mesa de Enlace. Si no hubiéramos estado los productores movilizados en todo el país no habría llegado aquel voto no positivo” que puso fin al conflicto, dijo Raúl Victores, de la Sociedad Rural de San Pedro, en alusión a la postura asumida en la votación del Senado por el entonces vicepresidente Julio Cobos, que desempató a favor del campo y contra las retenciones móviles a las exportaciones de granos del 17 de julio de 2008.

El acto, que reunió a unas 500 personas y fue cerrado por el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere