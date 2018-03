Siu Casas y juan Casalongue nos hablan sobre el IV Festival sin Uniforme

El jueves en Tardes Informales estuvieron en nuestros esudios y se enablo una charla sobre historia y actualidad . Escucha la entrevista:

Desde el Festival sin Uniforme venimos año tras año tratando de aportar un punto de vista crítico hacia las nociones de Memoria que se fueron construyendo desde el Estado y se situaron oficialmente como parte de una reivindicación democrática frente a su “oscuro enemigo” la dictadura. De esta manera el Estado argentino consolidó su discurso como garante de un “modelo de libertad” -el cual por supuesto, debemos defender para no “volver hacia el pasado”-.

Desde 1983 -momento donde el sistema electoral vuelve a reanudarse- nos encontramos con que las prácticas de opresión por parte del aparato estatal continúan vigentes, los asesinatos por parte de sus instituciones (policía, gendarmería, grupos para policiales. Etc.), las persecuciones, la privación de la libertad, la desaparición de personas no se agotaron con la finalización del régimen dictatorial, sino que continuaron siendo herramientas de todos los gobiernos democráticos hasta hoy, y los que padecemos estos mecanismos somos lxs mismxs. Esto nos lleva a pensar que la diferencia no se encuentra entre los modelos políticos que nos gobiernan, sino que se encuentra entre los sectores que nos oprimen y el sector oprimido. Si queremos llamar a esto por su nombre debemos pensar que existe una clase social opresora que lo único que modifica es su “disfraz” para oprimirnos.

Por estas razones nos ponemos pensar el 24 de Marzo, ya no como un día donde tenemos que celebrar lo que tenemos para no volver a lo que nos pasó, sino como un día para pensar la lucha de clases en ese momento histórico, bajo ese modelo político, para desarrollar la lucha de clases en este momento histórico, bajo este modelo político. Para ello nos propusimos desarrollar la actividad “Terrorismo de Estado. Democracia y Dictadura” donde nos acompañarán compañerxs y familiares de las 7 víctimas de la Masacre en la cárcel de la comisaría 1ra de Pergamino en Marzo del 2017 y lxs compañerxs de la Biblioteca y Archivo Histórico-Social, Alberto Ghiraldo. En el flyer está toda la información, lxs esperamos para charlar, debatir y seguir disputando las concepciones con las que pensamos el mundo.