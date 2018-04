Exigimos a Vidal y a Macri que retrotraigan y congelen las tarifas.

En la noche de ayer, en sesión Extraordinaria pedida por los bloques de Unidad Ciudadana y Salto Somos Todos, se aprobó el proyecto de resolución presentado por ambos bloques pidiendole a la Gobernadora M.E. Vidal y al Presidente M.Macri. retrotraer las tarifas al 31 de Diciembre de 2017.

La Concejal Carolina Rodríguez expresó “Los responsables de esta situación insostenible que están viviendo nuestros vecinos y vecinas de Salto tienen nombre y apellido son Mauricio Macri y Maria Eugenia Vidal. Por decisión politica estos dos últimos años las boletas de la luz han aumentado mas del 500%. En Salto más de 300 comercios han cerrado durante la gestión de Cambiemos. Esto no puede seguir asi, por eso como representantes de nuestros vecinos y vecinas de Salto le exigimos a la gobernadora que retrotraiga el cuadro tarifario a Diciembre de 2017”.

Por su parte el Concejal Pablo Pérez dijo “Estamos muy preocupados por lo que están pasando nuestros vecinos y vecinas. La energía es un servicio esencial para el bienestar de las familias y es fundamental para el desarrollo económico de nuestra ciudad.

Vamos a seguir yendo a La Plata a hablar con ministros, legisladores y con quien tengamos que hablar las veces que sea necesario hasta que se escuche a nuestros vecinos que asi no pueden seguir.

Es nuestra responsabilidad y compromiso, para eso el pueblo nos sentó en el Concejo Deliberante para que los representemos.”

En la semana entrante tendrán una reunión con legisladores para tratar también la derogación de leyes provinciales que encarecen aún más las impagables facturas de luz que han llegado.