Coalición Cívica Ari Inquietud por las Obras de los Jardines Maternales

El viernes en Tardes Informales estuvieron integrantes de la Coalición Cívica Ari uno de los temas fue la invitación para los alumnos de primaria y secundaria para clases de apoyo que se van a brindar en la misma sede Bolívar 15 de 9 a 10 y de 15 a 16 hs o sea que la idea de ellos es no sólo hacer política y sino dar un aporte a la comunidad durante todo el tiempo.

Uno de los temas que se hizo presente en la charla, con Claudio favergiotti , Susana Lafalce y Monica Pereyra, fue el tema de los jardines maternales las dos obras muy importantes que se realizaron en nuestra ciudad que ya están terminadas pero la inquietud es saber, bajo Qué figura educativa se va a inaugurar , Ya que en la provincia de Buenos Aires no existen dentro de educación y no hay cargos para los jardines maternales subvencionados, por lo tanto ya pidieron información tanto en el consejo escolar como inspección para saber en qué situación está y como esos jardines maternales van a estar funcionando según Susana lafalce dijo que no había ningún tipo de de creación de Jardines de ningún tipo.

En otro momento de la entrevista también se habló de la difícil situación del jardín maternal de nuestra ciudad Qué debe pagar Los sueldos y que siempre existe esa problemática ya que no existen los jardines maternales en la provincia de Buenos Aires.