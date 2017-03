Orquesta del Bicentenario Salto “Estamos tristes” Dijo Andrés Hirschon

Ayer en la Banda Municipal se realizó una reunión con los profesores, padres, y el Director de la Orquesta y coro del Bicentenario.

El Prof. Andrés Hirschon comenzó diciendo ante muchísimos padres, abuelos, y vecinos preocupados por la situación de la Orquesta. “Esto nos afecta a todos, y planteo lo que sucede, que los profesores no cobran desde septiembre, que a pesar de algunos dichos que se escucharon no llego ningún cobro, solo un cheque que llego ayer, a pesar de todo eso siguen trabajando, porque les gusta trabajar en la Orquesta con los chicos, porque les gusta hacer música, les gusta el lugar, porque con el monotributo, contador, etc terminan pagando para trabajar.

Hirschon explico que deben saber la situación porque desde Políticas socioeducativas dicen que se llevaran los instrumentos sino firman el convenio de este año, además manifiesto que la provincia explico que en lugar de 800 alumnos, queden 400.

Y que la decisión de los profesores es no firmar, Que el Municipio se está haciendo cargo.

En síntesis no habrá firma de convenio por la deuda existente y la no seguridad de cumplimiento de contrato 2017, lo que con lleva la posibilidad que se lleven los instrumentos.

Los padres indignados comenzaron a decir acciones como petitorios con firmas de la comunidad y algunos proyectos más, que inmediatamente se pusieron en acción.

ES como dijo el Profesor Hirschon es triste, cuando se habla de ser modelo en la Provincia de Buenos Aires y en el País por una suma de dinero que en la provincia es ínfima y sobre todo hablando de educación y de cultura, es triste que suceda… No tendría que ocurrir, es un programa que tuvo cambios, pero es muy interesante, productivo para los chicos, que están horas y horas con la música siendo educados en cultura , responsabilidad, sabiendo que la música une … En este caso une o desune ???