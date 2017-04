Becas para estudiantes, proyecto del Frente Renovador.

En tardes informales estuvieron parte de los integrantes del Frente Renovador, Mirta Caporossi, Andrés Cardinale, Daniel Spadone, el tema principal la presentación de un anteproyecto que la semana próxima estará en el Concejo Deliberante.

Este proyecto habla de becas para estudiantes a nivel universitario y terciario, dado la difícil situación para que los jóvenes puedan estudiar en otro lugar.

La idea es que empresas o personas físicas puedan apadrinar un estudiante y que tengan un beneficio tributario quien colabore en eso situación.

Es un proyecto interesante donde la idea es que ningún joven con deseos, capacidad tenga oportunidades para estudiar sin perderlas por la situación económica.

Cómo tiene acostumbrado Daniel Spadone habló de todo en este caso Se presentará ante la justicia por las ausencias de los concejales de los diferentes bloques, dijo “Es una vergüenza y los concejales que ganan $20000 no se presenten a la sesión, que no avisen “ esto viene a colación que el viernes pasado en la sesión extraordinaria donde varios concejales no se presentaron a sesionar.

Nuevamente arremetió con el fondo educativo y la situación de algunas escuelas, en este caso la Escuela Técnica que tiene problemas de infraestructura, problemas de falta de aulas y los chicos están hacinados perdiendo la calidad educativa.