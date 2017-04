Se esperan altas crecidas… Alerta Roja

Escucha La conferencia de prensa https://radioteca.net/audio/fm-ciudad-885-154/

Durante el mediodía de este martes 11 de Abril, el intendente Municipal Ricardo Alessandro, ofreció una conferencia de prensa junto a los directores de Bienestar Social y Defensa Civil Belén Croci y Nelsón Gimenez, respectivamente y a buena parte del equipo de funcionarios que integran el Comité de Operaciones de Emergencias.

El motivo de la rueda de prensa fue advertir a los vecinos sobre el establecimiento del Estado de Alerta Roja en referencia al Desborde del Río Salto, previendo que en las próximas horas comenzarán a recibirse las masas de agua provenientes de los distritos ubicados “río arriba”.

En primer lugar el jefe comunal señaló: “Queremos informar al pueblo sobre noticias no muy halagüeñas, ya que creemos necesario declarar la emergencia hídrica y alerta roja para toda la comunidad”

“Hace pocas horas firmamos el acta-compromiso con las empresas a presentarse a licitación convocada por Hidráulica Provincial la semana que viene, para las obras de limpieza en la cuenca del Río Salto-Arrcifes.

Ellos dicen que las obras no llevarían más de 70 días para empezar, pero eso no nos alcanza a nosotros en esta situación” añadió seguidamente el Dr. Alessandro, para luego continuar con su exposición:“El agua sigue avanzando, viene una gran cantidad de agua de Colón y de Rojas. Me lo confirman de Hidráulica. No se ha producido ese famoso pico de crecida máxima. Estamos pidiendo ayuda a la Provincia de Buenos Aires.”

Además en el marco de la conferencia se hizo saber que se ha previsto que en las próximas horas se sumen el CEF Nº 134 y el gimnasio del Club Compañía General a la nómina de centros de evacuados habilitados con motivo de la emergencia.

“Todas la personas que me acompañan con todo el ejecutivo estamos abocados a paliar esta situación. Nos preparemos para vivir una de las mayores crecidas que hemos afrontado” Puntualizó Alessandro subrayando que no se propone alertar injustificadamente a la comunidad, sino al contrarario exponer la situación crítica tal como podría desarrollarse.

Respecto a la seguridad en las zonas afectadas por el temporal el Intendente señaló qué “hemos pedido al Jefe Departamental (Comisario Mayor Rubén Rojo) refuerzos policiales, grupo GAD y todo lo que sea de la provincia”

“Le pedimos prudencia a la gente, pedimos colaboración y solidaridad. Le pedimos que sean orgánicos, que se manejen con defensa civil al número 100. Entre todos podremos paliar esta grave problemática” Finalizó sus declaraciones el titular del Dpto. Ejecutivo Comunal.