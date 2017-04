Alessandro: el rio Tiende a estabilizarse. La gente quiere las obras.

.Audio de Entrevista https://radioteca.net/audio/fm-ciudad-885-salto-bajo-el-agua/

El intendente Alessandro estuvo en tardes Informales con el último informe de la situación

Es la inundación más grande de todos los tiempos 9. 41. Aparentemente tiende a estabilizarse, llego gente de infantería, de caballería, para la seguridad.

Se va a decretar la emergencia agropecuaria y comercial.

Vamos a seguir asistiendo a las familias evacuadas y a aquellas que quedaron en sus casas todavía, o están auto evacuadas seguiremos ayudando y llevando la comida. Ahora vendrá una cocina del Ejército.

El agua no se va a ir de un dia para el otro, Hoy recorrí todo la zona de punta a punta, la gente está esperando las obras, creo que el gobierno provincial lo va a hacer, yo creo que si, yo soy el ultimo eslabón, explico Alessandro.

La gente no quiere la discusión que no lleva a ningún lado, quiere que estemos juntos trabajando, las discusiones estériles no llegan a ningún lado

Destaco la colaboración y el acompañamiento de los intendentes de Rojas, Arrecifes…

No estoy solo, el equipo me acompaña y mi hijo Camilo esta siempre… dejo en claro cuando le preguntamos si se sentía solo.