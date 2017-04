Los docentes Pasaron a un cuarto intermedio

Ante la gran expectativa del conjunto de los Docentes y la Comunidad Educativa, la respuesta del Gobierno bonaerense fue aumentar en sólo un punto la propuesta (20%) y en 4 tramos (cabe recordar que la propuesta anterior era de un 19% en 3 tramos), que fue rechazada por el Frente de Unidad Docente y dio lugar a un cuarto intermedio.

Por otro lado, como recomposición de la pérdida de poder adquisitivo del 2016, el Gobierno ofreció $750 por cargo, por cada diez módulos de profesor, por única vez, cifra no remunerativa y sin incluir a los jubilados.

Al respecto, Roberto Baradel, Secretario General del SUTEBA, reclamó: “No hubo voluntad, no asumen la responsabilidad que les compete para resolver la situación salarial de los docentes bonaerenses. El Gobierno tiene la intencionalidad de bajarle el poder adquisitivo a los Trabajadores de la Educación”.

Además, Baradel expresó su disconformidad: “El Gobierno, frente a la expectativa que hay por parte de los docentes, lo único que hace es dilatar el conflicto. Esto es un paso más de la estrategia que vienen llevando a cabo sin escuchar los reclamos justos que seguimos expresando”.

A su vez, destacamos con asombro que antes de realizarse la propuesta en el ámbito de la Comisión Técnica Salarial frente a los Sindicatos,funcionarios del Gobierno entregaron a la prensa un documento que expresaba una oferta salarial diferente a la que luego fuera presentada en el ámbito correspondiente. Esta puesta en escena no es más que una confirmación de que el Gobierno prioriza las estrategias mediáticas para crear confusión al diálogo que debería tener con los Docentes por medio de sus representantes.

Los Maestros sabemos de qué queremos hablar: ningún Docente debe quedar por debajo de la línea de la pobreza. Estamos esperando que la Gobernadora Vidal intente hablar de lo mismo.

(fuente Suteba)