Suppaj gremio de panaderos

Por la presente quiero hacerles llegar mi salutación y reconocimiento en la semana del 1 de Mayo, Día Mundial del Trabajador/a.

Tal fecha resulta vital para nosotros, el movimiento obrero, para tener presentes los logros que hemos conseguido en años de lucha. Es así que desde el año 2006 a la fecha venimos trabajando en Pergamino, Salto, Colón, Rojas, Arrecifes, y zonas de influencia, consiguiendo el reconocimiento de derechos para los compañeros trabajadoras/res panaderos y, a su vez, otorgándoles el acompañamiento en beneficios como plan materno infantil; guardapolvos; zapatillas para los hijos de cada afiliado; reintegros por prestaciones; ayudas económicas; movilidad; asistencia jurídica, entre tantas otras prestaciones. Y lo más importante es haber ejercido la representación como dirigente en defensa de su salario y condiciones de trabajo.

Que también debemos tener presente que esa lucha no debe ser aprovechada por dirigentes que poseen sólo fines personales como el señor ABEL FRUTOS, PRESIDENTE DE LA FAUPPA, quien en nombre de los trabajadores pretende dirimir cuestiones personales con la suscripta. Por ello quiero hacerles saber que desde hace tiempo sufro una persecución hostigante con matices de violencia de género. Quienes me conocen saben que a pesar del daño moral y psicológico que estoy sufriendo no bajaré los brazos frente a esta situación. Todo lo contrario, redoblaré el esfuerzo para profundizar la lucha y denunciaré como cómplices a quienes colaboren con quien no respeta la integridad de una mujer trabajadora. Y los derechos que me otorga la ley principal de haber sido la abanderada de quienes este señor dejó en su abandono desde la época en que quien suscribe levantó la bandera de defensa y puso no sólo su labor como dirigente sino también su solidaridad íntegra hacia la problemática de quienes son nuestros afiliados.

Aprovecho esta salutación para invitarlos el día 05 DE MAYO en la ciudad de SALTO a partir de las 20hs en el salón del Sindicato de Trabajadores de la Carne sito en calle Luis Traverso N° 50, CONFERENCIA DE PRENSA donde ampliaré públicamente este comunicado y presentaré la documentación que respalda mi gestión. Y todo lo que digo.

SALUDA ATTE ROSANA G. FARIAS SEC.GRAL SUPPAJ