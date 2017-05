Comunicado de entidades

Tal vez porque nos acunaron de chicos con esta canción siempre supimos que “En el país del no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo…” y no quisimos perdernos…

Las que nos acunaron nos marcaron el camino. La memoria, la verdad y la justicia fueron y son nuestras banderas…

Cada uno de nosotros fuimos paridos por las madres, cada uno de nosotros, parimos a los hijos…

Con el juicio a las juntas comenzamos el camino, después de años en los que quisieron robarnos la memoria, después del punto final, de la obediencia debida, Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado argentino por los crímenes cometidos, bajo los cuadros, se hicieron los juicios y los responsables del genocidio, los asesinos, los torturadores, los ladrones de niños comenzaron a pagar con cárcel común por sus crímenes…

Nunca declararon. Nunca nos dijeron donde están nuestros 30000, no nos dieron información para encontrar a los más de 300 nietos que seguimos buscando…

Y hoy, la corte suprema de justicia dispone el 2X1 a los responsables de delitos de lesa humanidad, a los que con su silencio nos siguen entorpeciendo el camino a la verdad. Repudiamos esa decisión y manifestamos nuestro compromiso con un país donde la Memoria, la Verdad y la Justicia nunca dejen de ser bandera…

NI OLVIDO NI PERDONO: JUSTICIA Y CARCEL COMUN A LOS GENOCIDAS.

Adhieren:

Pablo Pérez, Consejero Escolar FPV PJ – A.T.E. – Juventud Peronista – La Campora – Los Irrompibles – La Néstor Kirchner – Movimiento Nacional Alfonsinista – Mauricio Burgos, Unión Obrera Molinera Argentina – URGARA – CGT – Corriente Federal de Trabajadores del Sindicato de la Carne – Sindicato Unión de Trabajadores Rurales – Sindicato de Luz y Fuerza .