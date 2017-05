DETENCION POR ABUSO SEXUAL AGRAVADO , AMENAZAS AGRAVADAS ,PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA – VIOLACIÓN DE DOMICILIO – ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA

El Sábado pasado, una joven de 26 años se hizo presente en la Comisaría de la mujer y denuncia que su ex esposo la había amenazado de muerte. El hecho se inicia el domingo por la madrugada, en oportunidad que su ex esposo (un hombre de 31 años radicado en esta ciudad), se hace presente en la casa de la denunciante y la retira de su ámbito familiar en contra de su voluntad, la carga por la fuerza en su automóvil Volkswagen Gol y se la lleva por espacio de 5 horas aproximadamente. Durante ese tiempo, estuvo por diferentes sitios de la ciudad de Salto, pero en particular detenido sobre ruta 31. Dentro del auto la amenazó de muerte reclamando que ella y sus hijos regresen con él. Si bien hubo golpes y fuertes discusiones, en las primeras actuaciones que se hicieron por Amenazas no consta que se hubieran producido lesiones corporales.

Durante la madrugada siguiente, es decir ya comenzado el lunes próximo pasado, este sujeto regresa al domicilio de la joven e ingresa por una ventana, se dirige al lugar donde estaba durmiendo y mediante la intimidación de una cuchilla la obliga a salir y nuevamente la carga dentro del auto, pero esta vez los hechos fueron mas violentos. El ex esposo la golpea y amenaza en varias oportunidades, ya sea para que suba al auto como cuando estaban dentro del mismo. Nuevamente discuten mientras circulaba con el vehículo por diferentes calles y rutas de la ciudad. Finalmente se detienen sobre ruta 32 a unos 1500 metros del puente del rio Salto (hacia Pergamino). Allí continúan las agresiones físicas y verbales, tras las cuales y siempre dentro del vehículo, la somete sexualmente contra su voluntad. Luego la deja en su domicilio no sin antes amenazarla con quitarle a los hijos que tienen en común.

Una vez radicada la denuncia, se inician los procedimientos de rigor para este tipo de ilícitos, en los cuales intervienen los diferentes organismos tendientes a documentar con pruebas el hecho denunciado, aprehender a su autor y realizar el secuestro de aquellos elementos que permitan llegar al esclarecimiento.

Por tal motivo, todo el personal de la Ayudantía Fiscal de Salto toman intervención directa y “personalmente” imparten directivas al personal policial. La Comisaría de la Mujer asiste a la víctima y recibe las declaraciones necesarias, mientras que los móviles policiales y la DDI local, realizan un operativo en conjunto con la oficina de monitoreo de cámaras para localizar el vehículo del ex esposo. El mismo lunes logran el secuestro del auto, dentro del cual se encontraron algunas prendas de vestir de la víctima.- Horas mas tarde, se procede a la aprehensión del imputado, quien por entonces, ya sabia que la Policía lo estaba buscando y procuraba huir en una motocicleta por Av H. Irigoyen y W. Almirón, siendo trasladado de inmediato a la Estación de Policía. Posteriormente se hizo efectivo el allanamiento de su domicilio donde se realizó el secuestro de diferentes elementos con fines periciales.

En la mañana de hoy, el detenido fue trasladado a la Fiscalía para prestar declaración según circunstancias del artículo 308 del CPP y permanece alojado en sede policial.

Por lo expuesto se instruyen actuaciones por ABUSO SEXUAL DOBLEMENTE AGRAVADO – AMENAZAS AGRAVADAS – PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA – VIOLACIÓN DE DOMICILIO Y ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA con intervención de la Fiscalía 6 a cargo del Dr. Guillermo Massaroni de Mercedes.