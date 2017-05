Rosa Baldomar de Bolognese : “Nací maestra”

http://

Yo empecé a los 17 años y mi primer alumno de Isleños vive y tiene 83 años… quiero a todos mis alumnos, así empezó Rosa Baldomar de Bolognose , cuando la entreviste, cuando por la redes sociales me entere que había ido a visitar la escuela San José y compartir unas horas con los pequeños, a los casi 90 años.

Sentada en su sillón, su rincón predilecto en su casa, con alegría, contó que es solitaria, porque tuvo hermanos varones y “me corrian” pero le gusta compartir con amigos y familia. Hablo con un amor único sus momentos difíciles de su vida, la enfermedad de su esposo, recordó con mucha emoción las travesuras de “Tico” su hija… a Loly y sus nietos…

Su vida en el campo y el ingreso a la docencia… sus estudios en Rosario, recordó a María Rosa Clemente, fue mi alumna, mi compañera, mi benefactora, entre otros remembranzas

Entre todas las escuelas “Quiero a la escuela 27, la directora era la mamá de Victor Floco Chela … pero yo me acuerdo de todas las escuelas de la 7, de la Berdier, La invencible Inés indart… siempre pregunto de que es escuela fue alumno… cuando me saludan…

A mí me gustaba las escuelas de barrio, sentía que los chicos necesitaban más a las maestras “

Con su voz dulce, su sonrisa nos contaba como pasaba su vida… entre tizas, bancos, hojas y pequeños, a los que entendía y ayudaba.

Su comienzo en la escuela secundaria… la anécdota con su amiga, su hermana la Madre Juana… y el comienzo con mucho esfuerzo de la escuela secundaria del San José como profesora de Matemáticas

Cuando le pregunte de los docentes ahora dijo” tengo mi opinión sobre la docencia actual… pero no voy a hablar sobre ello… es como antes hay de todo”

Cuando hablan de los chicos, de los jóvenes… Rosa decía “La sociedad es diferente los chicos son iguales “ Enseguida manifestó que al alumno hay que escucharlo, brindarle respeto ,hay que respetarlos, si al chico lo escuchas , le hablas con respeto y firmeza, él te va a escuchar y es muy distinto uno, al grupo, es muy distinto llegar del colegio y estar la mama a que la espere. Pero también expreso enfáticamente que la mujer debe trabajar. La familia era diferente .. Antes donde iban a ir con los hijos… ahora hay poca base en el noviazgo, eso si es cierto.

En otro momento de la entrevista hablamos de su retiro de las aulas “Cuando vi que los chicas tenían mucha libertad ahí dije me voy… cuando venían y contaban que salían… dije Ya no me necesitan…” y dejo las aulas…

Hablo de los sueldos de los maestros nunca fue bueno, el maestro nunca gano monetariamente.

Fue una entrevista extensa… pero era como para seguir más horas conversando una mujer sabia, con una gran personalidad, con mucho tacto, una maestra que dejo mucho dentro del aula…y lo más importante dejo mucho en cada alumno. Un ejemplo de docente .

Gracias Rosa por permitirme entrevistarla.