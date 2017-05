Alessandro se reunió con el Vice gobernador Santiago

.“>http://

El Intendente Alessandro mantuvo una comunicación telefónica con Tardes Informales por FM CIUDAD 88.5 mientras que volvía de la Ciudad porteña donde mantuvo una reunión con el Vicegobernador Salvador. Agradeciendo a German Lopez y Fernando Martin por la gestión de la reunión

Según Alessandro la reunión tuvo varias aristas… una parte donde fue acompañado por la gente del Club Náutico el que debido a las varias inundaciones está destruido.

En otro momento el tema fue el puente de Valentín Vergara que es preocupante el estado en que esta y que según la gente de hidráulica provoca contención en el paso del agua, hay que estudiar que se puede hacer con ese puente manifestó el Intendente Alessandro. Se sabe que esta socavado que hay que modificarlo o tomar una decisión … Mañana Santiago se comprometió hablar con el Ministro de Infraestructura Lic Roberto Gigante, para en conjunto con vialidad se ocupen de esta problemática .

Como así también explico que las maquinas ya están pronto a llegar pero hasta que no baje las aguas no se pueden empezar las obras. No se sabe cómo terminara esta inundación ya que Arrecifes está bajando, nosotros nos estamos estabilizando pero Rojas está subiendo su cauce, por tal motivo hoy vendrá un helicóptero para sobrevolar con el Jefe de Defensa Civil la zona afectada rio arriba y constatar la situación. Ya que entendemos manifestó Alessandro que esta agua no es de nuestro cauce ya que no ha llovido lo suficiente para la magnitud de la inundación, así también lo entiende el Intendente de Rojas y Arrecifes que estamos trabajando en conjunto y tenemos la misma preocupación.

En cuanto las viviendas el jueves viajara el arq. Marcelo Colli para entrevistarse con el nuevo responsable de la vivienda y agilizar esas 100 viviendas que están aprobadas .