Edgardo Burgos “Este gobierno nunca tuvo un objetivo”

Luego de la sesión del Concejo Deliberante donde no se aprobó la rendición de cuenta En tardes Informales hablamos con el concejal Edgardo Burgos con su forma tan especial, directa y casi punzante de contar los hechos pero muy atento a todos los puntos salientes de esta rendición de cuentas.

Según Burgos esto es el resultado de un equipo que está trabajando en todas estas cuestiones y estudia cada uno de los puntos.

Hemos planteado que hay un expediente claramente donde una persona hizo un trabajo y cobro otra, de la que no hay relación entre ellos, es una expediente totalmente amañado la obra se hizo y tres meses después se armó el expediente, es un trabajo en la municipalidad, explico Edgardo Burgos, además manifestó que se va a presentar en la justicia, asimismo puso grandes dudas en el tribunal de cuentas, “No tengo expectativas con esto, así que se quede tranquila la gestión”

Con un solo expediente que esté mal es suficiente para desaprobar la ordenanza, lo demás es de índole político, exulto el edil del Frente progresista.

Algunos bloques rechazaron porque no le gusta cómo se gastó la plata, están en todo su derecho en hacerlo, expreso Burgos “A mí también me rechazaron una rendición porque a ellos no les gustó y después vino aprobada por el tribunal, precisamente la rendición del 2007 y me la rechazaron porque quisieron hacerlo”

Yo no di los números por que hable desde la memoria de las diferentes áreas y después hicimos algunas consideraciones por ejemplo salud estamos hablando del 2016 hubo varias falencias en el hospital en muchas especialidades, muchos servicios, las estadísticas no son favorables para la municipalidad, siguió explicando: yo creo que incorporando tecnología no van arreglar las cosas esto se hace con un objetivo claro, que no lo hay.

Pasando a turismo el concejal, revelo su pensamiento exponiendo, “que falta una persona a cargo andan dos o tres dando vueltas pero no hay alguien que se haga cargo No puede haber un lugar donde nadie se haga cargo”

Me llamó la atención, también algunas cosas de Arroyo Dulce ya llevan a tres delegados me llama la atención que pase eso en esa localidad creemos que acá tampoco hubo coherencia.

El platillo más fuerte de esta entrevista fue cuando hablo de las bonificaciones a algunos funcionarios : “ me llamó la atención que justamente el hijo del intendente sea el más beneficiado que llegó al 100% de las bonificaciones fue subiendo de 50 por ciento, a 50 por ciento no es equitativo no es equilibrante, más de un partido que estamos hablando de ascenso sociales, cosa muy interesantes que adhiero pero no es la manera si usted quiere poner a su hijo asevero Burgos ponga lo, pero que gane igual que los otros “dijo Burgos

Volviendo al tema pronuncio “no es ilegal, lo defendí cuando dije que la secretaría privada tenía una sola hoja en la memoria Me parece que le faltó Técnica para hacer la memoria creo que trabaja mucho mas que para presentar una sola hoja de memoria.

Después descalifico la memoria de Monitoreo quien hizo una presentación de 100 hojas donde se vieron las charlas que tenían entre sus miembros, demostrando una falta de criterio en esa presentación

En este punto exultó el ex intendente “acá cuestionamos la diferencia entre lo ético y lo legal me parece que el hijo del intendente que tenga un 100 por 100 en las bonificaciones a mí no me parece bien, hay empleados que están trabajando al lado de él que ganan $7000 eso es lo que yo pienso. Culmino burgos.

También votamos algunas otras cosas en alguna otra cuestión 100 decretos antes se bonifico a un médico que después ocupó un cargo, podemos pensar en una actitud de seducir para que aceptara el cargo. Lo correcto es que primero se hace el nombramiento y después la bonificación. Siguió enumerando el entrevistado sobre algunas cuestiones “non Santas”

Como no podía faltar el edil habló del fondo del fondo educativo, “el dinero viene de Educación para las escuelas, se puede hacer otras cosas, estamos en desacuerdo de pagar con esos fondos los talleres de cultura y deporte antes se pagaban con recursos municipales para algo se paga un 32% más de tasa municipal, con eso se pueden pagar los talleres, mientras tanto en las escuelas llueve.

Armaron un informe con una carátula muy bonita diciendo que habían hecho un playón en Berdier y el playón no está.

Con su elocuencia que lo caracteriza dijo “acá No hay remedio “si a la gente le importe o no le importe todo esto, está en su derecho, si no le interesa vótelo en octubre

Finalizando manifestó si la corrupción fuese lo que todos nos molesta el resultado es otro se ve que no les importa por eso a mí me preocupa y ahí radica la diferencia.