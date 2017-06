Alessandro: “Ni Burgos ni Spadone construyen solo destruyen”

http://

Hoy luego de una conferencia de prensa hablamos con el Dr. Alessandro el tema puesto fue las declaraciones del edil Edgardo Burgos.

Un poco ofuscado por ser el tema del día Alessandro comenzó explicando que El Dr. Burgos gana $ 33.900,26, la Dra. Spadone cobra 27. 105 27 no deben trabajar más de 15 minutos, ningún concejal de ellos analizo la rendición de cuentas declaro el actual intendente

El sueldo de mi hijo , al que tanto atacan, porque la doctora Spadone se lava en agua bendita, dijo , tiene familia está muy preocupada, por los hijos, se va a tener que poner un kiosco, porque la ofenden.

El doctor Burgos primero me pidió que lo indultaran en el hospital, quería volver a trabajar en el hospital, hace tres o cuatro meses atrás yo no puedo poner a un profesional que llegaba tarde en la anterior gestión, a mí me dicen que soy drogón dicen que le regale el fondo educativo a mi y no es así, que le pregunten a las maestras . Mi hijo gana $38000, $5000 más que Burgos y trabaja 10 horas por día.

Siguiendo con el tema Alessandro, también expreso que hubo también algunas negociaciones complicados con una propiedad que le vendió al Secretario de Cultura, en otro párrafo expreso que Burgos realizo persecución indiscriminada a algunos empleados.

Según Alessandro Burgos no apareció en las inundaciones, en cuanto a los subsidios o empleados encubiertos dijo que se trata de un programa que existe de la gestión de él. Asimismo de Spadone dijo que vino con un camión y algunos trapos viejos y dos jaboncitos para el Taller Protegido.

“Que Spadone se presente a elecciones y si tiene miedo, que no se presente porque su permanente actitud confrontativa deja mucho que desear. Nosotros vamos a seguir trabajando”, culmino Alessandro.

La campaña ya empezó…