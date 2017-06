Andres Cardinale : repudio las palabras del Intendente

.

Andrés Cardinale estuvo en silencio pero el viernes hablo con Saltoenred después de las declaraciones del Intendente Alessandro que realmente agraviaron y voy a repudiar como integrante del bloque y me solidarizo con mi compañera Vanesa Spadone, Manifestó Cardinale.

Los legisladores y el ejecutivo somos pares como mínimos nos debemos respetar Dijo Cardinale.

La rendición de cuenta es una herramienta que nos da la democracia para controlar, nosotros no somos enemigos, somos oposición. Nosotros no agredimos, no ponemos palos en la rueda .

El intendente dijo que somos livianitos y vamos 15 minutos por día. Cardinale defendiendo su posición explico que son unos de los pocos legisladores que asisten al consejo.

Según el concejal expreso que aprobaron ordenanzas que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

La cámara de comercio tiene una comisión, se toma en conjunto las decisiones. Si el intendente dice que soy responsable que la cámara de comercio este fundida yo lo invito, expreso Cardinale a que revise los libros, y compruebe lo que dijo. La personalización es lo que lleva a ves estas cuestiones.