Sesión discutida… Cuarto intermedio a los gritos.

Escucha el audio de la sesión

Anoche se realizó la sesión ordinaria del Concejo deliberante comenzando minutos después de las 20:30 con presencia de todos los concejales exceptuando a Malandra que a último momento envío un certificado.

La sesión transcurría tranquilamente donde se aprobaron varios expedientes de los que vamos a dar cuenta en próxima nota, hasta que se pidió un cuarto intermedio en la que participaron todos los concejales, y el presidente lléndose a la sala de comisión en la cual se escucharon una acalorada discusión con gritos de todos los ediles, expresiones muy fuertes y después de un poco más de 20 minutos volvieron al recinto. Con sus caras transfiguradas.

En el mismo comenzaron a levantar temperatura, los diferentes bloques con el pedido de tratamiento de un proyecto de resolución presentado por el Frente renovador UNA en donde se repudiaba los dichos del intendente , ahí comenzó una breve discusión entre Vanessa Spadone y el doctor Mendoza del Frente para la victoria, ya que Mendoza aducía que se había presentado un proyecto de resolución similar y que estaría bueno que se tratarán en conjunto a lo que Spadone y su compañero de banca Cardinale y otros concejales solicitaron que se tratara por separado Vanesa Spadone, pidió extenderse sobre ese proyecto de resolución; el presidente del concejo le dio esa posibilidad, pero antes Mendoza pidió una moción de orden para poder vincular los dos proyectos, lo que trajo aparejada algún malestar en el recinto.

La votación resulto 11 a favor de pasar el expediente a comisión y tres negativos lo que este proyecto pasó a comisión. Vanesa Spadone pudo decir lo suyo expresando que no es el mismo tema el de los expedientes, hablando sobre el maltrato que recibió ella y todos los concejales por parte del intendente. La Concejal explicó que ella asiste al concejo deliberante y que trabaja y que los dichos del intendente eran inciertos

También se defendió explicando de que jamás agravio a la familia del intendente y se la culpa. Además, manifestó, tengo certificado de asistencia, que se lo se lo dio el mismo presidente del cuerpo legislativo, tengo documentación que acredita todo lo que venimos trabajando con el bloque es indignarte lo que pasó y también me hago eco de la ofensa que hizo sobre sobre la referente política la señora Galmarini sobre las donaciones que realizó ella en época de inundaciones, descalificando la ropa y las donaciones que se hicieron desde ese lugar

Burgos dijo “Este es un día muy triste es un retroceso en la democracia .Esto va a ser un golpe muy duro para la democracia de puertas adentro y de puertas afuera, ya lo hablé con usted señor presidente y el presidente de su bloque, donde le demostré mi preocupación, donde se habían cruzado algunas líneas en formas peligrosas. Cuando se habla de institucionalidad y de agraviar a la institucionalidad en sus fueros personales, cuando no tienen nada que ver con lo político y también de su tarea política siendo juez de cuanta cosa pueda pasar acá y esta es una institución con independencia de poderes.

Esto no es el ejecutivo es deliberativo este cuerpo tiene potestad de controlar al ejecutivo, además muy indignado el edil del Frente Progresita manifestó “ Yo no escribí la ley acá, ni la ley de la provincia de Buenos Aires. Esto es así no tiene remedio y la verdad que postergar este proyecto de resolución, lo que se hace es atrasar un acto de Justicia, un acto de Justicia por todos nosotros por toda la comunidad de Salto que no merece esto y cuando se agravia como se agraviado es porque no hay argumento exulto Edgardo Burgos

Yo como hombre de la política , siguió diciendo Burgos, siento vergüenza ajena con todas las acciones que están pasando es una falta de respeto , los concejales tienen derecho de opinar , los concejales tienen derecho a opinar en cada cuestión, si alguien cree que decir que su hijo gana $50000 por mes piensa que es un agravio, eso es una verdad indico el concejal Burgos , y siguió diciendo yo no puse de secretario a mi hijo, entonces él se tiene que hacer cargo no estoy cuestionando al hijo, estoy cuestionando al intendente su forma de hacer política

Carlos Pérez se solidarizó con Spadone y explicó que acompaña el proyecto de resolución presentado por el Frente Renovador sobre los dichos de la doctora Spadone pero también hizo hincapié en que las situaciones vividas y en las que se mediatiza demasiado no conllevan a ningún lado, no es beneficioso para la comunidad.

Otro de los temas que trajo discusión pero que paso a comisión fue una nota presentada por el ejecutivo sobre listado de contribuyentes inscriptos para integrar los Mayores contribuyentes, motivo del cuarto intermedio muy discutido, Burgos dio a entender que hubo un acuerdo con dos fracciones políticas… lo que hizo que esa nota pasase a comisión, ya que no se regulaba dentro de los parámetros normales.

Ya cuando estaba pronto a terminar el Dr. Edgardo Burgos pidió la palabra pidiendo con su forma irónica de oratoria que se solucione el problema que tiene la impresora de la municipalidad ya que hace 10 días que pidieron un expediente Y no tienen respuesta Y si no la puede solucionar, ellos mismo lo harían , ya que tiene que hacer una presentación en el tribunal de cuentas.

En ese momento habló nuevamente de los sueldos de los funcionarios precisamente del sueldo del secretario privado. Está bien que la comunidad sepa cuánto ganan los funcionarios Tiene razón porque se pagan con fondos públicos Y qué le parece bien que el vecino sepa lo que gana el empleado público todos los sueldos tiene que ser conocidos eso es transparencia en la gestión y se sepa que se hace con los fondos públicos.

Siguió diciendo el que se sienta merecedor de su sueldo no va a tener ningún problema, lo voy a presentar en estos días para que tengamos tiempo de poder charlar en Comisión y tratarlo en este concejo por otro lado Santana del Frente para la Victoria le contestó el concejal Burgos diciendo que no lo va a defender al intendente porque se puede defender solo pero que Burgos mentía.