COMUNICADO A LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES PANADEROS

En los últimos días nuestra familia panadera viene sufriendo los embates de INESCRUPULOSOS que haciendo uso de una REPRESENTACIÓN DE LA CUAL CARECEN dicen representar a los trabajadores.

Tal es el caso de HUGO SEBASTIAN DE PORZIO quien no solo no representa a los trabajadores sino que a través de MENTIRAS le es funcional a OPORTUNISTAS que solo buscan el LUCRO, movilizados solo por intereses económicos.-

Durante años, la compañera ROSANA FARIAS fue y es la única dirigente comprometida con la causa de los trabajadores, fue y es la única que ha defendido vuestros derechos ante el MINISTERIO DE TRABAJO y ante todos los estamentos legales. Fue y es la única que se ha opuesto a los empresarios que pretendían avasallar y violentar vuestros derechos. Y eso no es gratuito, le ha costado a la compañera ROSANA FARIAS sacrificios personales inmensos que ha postergado en función de la familia panadera.-

Y quienes la conocemos sabemos que asi continuará siendo pase lo que pase, ya que es su COMPROMISO y su única VERDAD. Ella los conoce a uds hace años, los mira a los OJOS, no les viene con falsas promesas, todo lo contrario siempre se les acercó con CONQUISTAS –

Por ese este comunicado por el cual queremos llegar a uds , para transmitirle PAZ, para pedirles que no se dejen perturbar ni embaucar con mentiras ni con promesas que no van a ser realidades, lo que les pedimos SINCERAMENTE como COMISION DIRECTIVA es que no se dejen presionar por personajes que amparados por la patronal hoy vienen por sus derechos, conquistas que hemos conseguido en forma conjunta y laboriosa a lo largo de años de lucha.

Por eso nuestro compromiso inclaudicable de seguir apoyando y respaldado a nuestra CONDUCTA ROSANA FARIAS.-

COMISION DIRECTIVA

Sindicato Unión Personal Panaderías y Afines de Junín (SUPPAJ)

Inscripción Gremial Nº 1.626 Res. 857 del M. T. y S. S.