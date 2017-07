Nuevamente el Banco Provincia en los ojos de la comunidad… Mala Atención…

No es la primera vez que los vecinos, los clientes se quejan de esta entidad bancaria.

Los cajeros que no funcionan, o no tienen dinero, largas colas, mala atención, es la queja habitual en nuestra ciudad.

Tratamos de hablar con la gerente, y por la situación no lo pude evadir la Sra. Maria Gabriela Canaveri atendió a las personas que se quejaron, a los periodistas, que hace tiempo tratamos de hablar con ella, sin respuesta. Solo dijo “pocos empleados, un cortocicuito el viernes saco de línea a los tres cajeros”, los clientes deben usar la tarjeta de debito, el cliente debe usar el cajero, el Home Backing… Bla bla.. bla… Pero la realidad hizo que cada vez enojaba mas a las personas que estábamos ahí.

Se firmó un acta y … sin respuesta salimos del Banco Provincia, en la calle una cola extensa esperaba sin resultados …

Decirle a la gerente con todo respeto que todos somos clientes de esa Entidad , que el Banco Provincia es recaudador del Estado provincial, por lo que debemos abonar impuestos, tasas, servicios…y que lo mínimo que se espera es el respeto, cosa que ella no tiene Ya que sino el Banco funcionaria mejor y los usuarios serian respetados como debe ser.

Esperemos que las autoridades pongan las cosas en su lugar y el banco sea un lugar donde brinde los servicios que debe brindar.