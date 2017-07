Se soluciono el conflicto docente

Los Secretarios Generales del SUTEBA trajeron el resultado de las consultas, que se realizaron en todo el territorio bonaerense durante el 29 y 30 de junio, cuyo resultado fue la aceptación crítica de la propuesta del 27,4% que ofreció el Gobierno Provincial.

Luego de diez reuniones paritarias y un conflicto que el Gobierno de María Eugenia Vidal se encargó de profundizar, el Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, expresó: “Aceptamos críticamente. Destacamos que no han convocado a la Paritaria Nacional. No hubo voluntad de diálogo, nos atacaron fuertemente a los dirigentes sindicales, ese no es el camino para avanzar y mejorar en el camino de la Educación”.

A su vez, Baradel aseguró: “Este conflicto no puede repetirse el próximo año, el Gobierno nos acusó de hacer política partidaria y ellos lo hicieron, no se entiende porqué la Gobernadora decía que no había dinero y ahora sí está, estuvo desde siempre, apostaron por una propuesta salarial a la baja. Queremos un trato respetuoso y un salario digno, no se resuelven las cosas por imposición, es a través del diálogo”.

Cabe recordar que la oferta que fue aceptada críticamente, propuesta por el Gobierno Provincial el pasado 28 de junio, define:

Incremento salarial “de bolsillo” del 27,4%.

Consolidación del salario “de bolsillo” 2017 en un 24% (2,5% de recuperación salarial 2016 y 21,5% para 2017 más cláusula gatillo sobre el 21,5%), que conforma básico y se toma para calcular antigüedad, plus por enseñanza, por función, entre otras.

Los anticipos cobrados en abril y mayo “a cuenta de futuros aumentos” pasan a formar parte de la recomposición 2016. Incorporación de una suma por Material Didáctico, otorgada por Nación, modalidad FONID (hasta 2 cargos) para el 2017 de $1600 ($800 en agosto y $800 en octubre).

Asimismo, el Plenario de Secretarios Generales del SUTEBA se manifestó unánimemente en solidaridad con la lucha que llevan adelante los trabajadores despedidos de Pepsico, los trabajadores de Zárate – Campana, además de solidarizarse con los trabajadores canillitas y repudiar la intervención de su gremio.

El SUTEBA dio muestra de su fortaleza, coherencia y convicciones. El SUTEBA defiende de manera sostenida, como desde sus inicios, la Escuela Pública y los derechos de todos los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires