Liliana Herrera: “los concejales se sientan en la banca y ahí quedan”

Liliana Herrera participo de un plenario del Movimiento Evita en San Nicolás, Movimiento que la eligió para estar en la lista de Precandidatos a Diputados en el octavo lugar en el P J acompañando a Randazzo y a nivel local a Camilo Alesssandro. El movimiento Evita apoya a Randazzo por que cumple el valor de la palabra, lo viene reafirmando.

Randazzo en buenos términos se separó de Cristina Fernández de Kirchner le dijo lo que pensaba sin ofender…subrayo Liliana

Herrera manifestó que ese lugar en la lista es como un reconocimiento al militante, ya que mientras en tu pueblo no hay reconocimiento…, a nivel regional si lo hay.

Con el “cura”Alessandro prima el respeto , estuve cuatro años sin hablar con él, sé que hay cosas que se pueden hacer de otra forma, Camilo es un joven que trabaja mucho, lo ves … pero a veces las informaciones no le llegan como deben llegar… manifestó Liliana refiriéndose al entorno del Intendente y del secretario. En cuanto a los funcionarios ellos deben responder cien por cien al intendente para eso son elegidos y bien pagos… expreso Herrera

Me gusta este Alessandro está abierto al pueblo, como peronista quiero que mi pueblo este bien, y algo que a algunos molesta es la buena relación con Arimay a mí no me molesta dijo Liliana Herrera.

También hablo de la Lista de concejales del justicialismo, le gusta pero falta algún dirigente con experiencia. Algunos jóvenes, remarco Liliana Herrera, saben de los valores peronistas, otros no.

Le gustaría que los concejales se comprometieran un poco más sobre algunos temas por ejemplo sobre seguridad, del foro no saben nada. Declaró la presidenta del Foro municipal de seguridad de Salto