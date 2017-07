Julio Cidoni : Una despedida con mucha emoción

Las despedidas son difíciles y cuando se despide a alguien con vocación de servicio, que dio su vida por los demás… es más difícil

Ayer se despidieron los restos de Julio Cidoni… frente al cuartel de bomberos voluntarios la formación de sus compañeros, la palabra dolida, emocionada del jefe Osvaldo Lori…

“Yo era Muy joven, fue para mi un padre, Lo voy a recordar siempre como un hombre tranquilo, con la palabra justa, cuando uno estaba nervioso, el traía la calma, no me voy a olvidar nunca de las noches que me quede con él de lo que me enseño y lo que yo vos a recordar.

Despedimos a Julio, integrante del primer cuerpo, como compañero, créanme no es fácil este momento, los respetos su familia, a su nieto que el tanto quiso. Es un momento muy triste para la institución, se unirá a el cuerpo que está en el cielo” palabras muy sentidas de Osvaldo Lori. Julio Cidoni Q.E.P.D

