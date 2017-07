Suteba Salto lucharemos por los jubilados y los que se Jubilaran

En Tardes Informales estuvo la nueva comisión de Suteba Salto entre ellas Silvina Conte Secretaria gremial, Loredana Cantelmi y Sandra Constantini, quienes desde la dirigencia gremial, informaron de varios temas

Uno de ellos fue el desafortunado episodio con las vacaciones o receso invernal, que fue solucionado

Pero el conflicto latente que se está manifestando a nivel nacional, es nuestra negativa a los cambios que el Gobierno Nacional busca implementar. Así nos comentaron la nueva comisión.

El plan para imponer la Reforma jubilatoria ya está en marcha y se está gestando a espaldas de la sociedad, hay un Petitorio que está circulando en la escuelas para la firma del mismo, el Petitorio en defensa de nuestro Sistema Jubilatorio. Manifestó Cantelmi

CTERA continúa su lucha por los Derechos de los y las Trabajadoras de la Educación y dice: NO a la “Armonización”; NO al aumento de la edad jubilatoria; NO a la liquidación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad; NO a la modificación del Régimen Jubilatorio. Es una fuerte lucha explico Conté, la secretaria gremial

Por el otro lado otra preocupación es un inconveniente con el IOMA y la incorporación de las personas que tienen el Profe según indico Constantini, sería una grave problemática con la obra social de los docentes