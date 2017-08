Planta de residuos: “diariamente recibe más de 150 toneladas “

Durante este fin de semana la municipalidad tuvo que alertar por un incendio en la Planta de residuos Urbanos, por lo que el humo abarco la ruta 191, lo que hizo peligroso el tránsito.

Saltoenred se comunicó con el encargado de la planta Luis Cortes quien manifestó que desde el martes pasado están con ese problema ya que comenzó un brote de llama que si bien fue sofocado, hasta el momento sigue con algunos puntos de incendio. Según Cortes todo lo que hay en la planta es combustible, lo que inmediatamente se prende fuego.

Los motivos se están investigando ya que según el encargado no es normal como arde ya que hubo diferentes focos.

En otro orden de cosas le preguntamos a Cortes si la planta está funcionando bien, lo que contesto que sí que lo que ocurrió que los residuos de las inundaciones que levanto el CEAMSE ecología urbana, fueron traídos a la planta, y todavía no pudieron ser tratados en su totalidad.

La planta recibe entre 140, 160 toneladas por semana de los camiones de la recolección, más los volquetes, más el particular, se reciben entre 700, 800 toneladas por semana, lo que hacer colapsar la planta, solo entre 13 y 16 por ciento se recicla, trabajo que hacen los integrantes de la Cooperativa de trabajo, lo demás se embolsa en los “caramelos” amarillos.

En definitiva la basura se considera uno de los problemas ambientales más grandes de nuestra sociedad. La población y el consumo per cápita crece, y por ende la basura; pero el espacio no y además su tratamiento no es el adecuado.

En nuestro país, la población en general no presenta una cultura de interés en el destino de los residuos, la mayor preocupación es la necesidad de contar con un servicio de recolección de los mismos. Una vez que fueron retirados de la vista de los generadores, para muchos ya está resuelto el problema.