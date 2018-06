Entrevista exclusiva al Senador Esteban Bullrich

En Tardes Informales por FM Ciudad 88.5 – oportunidad de hablar en exclusiva con el senador Esteban Bullrich dejando en claro en todo momento la importancia que le da a este intercambio con las ciudades del interior.

Amable y con la predisposición de contestar sobre todos los temas que se dieron en la mesa de nuestra emisora

El primer tema tratado, de actualidad preocupante en nuestra ciudad la tarifa y el aumento en los servicios. El senador dijo “conocemos la realidad, entendemos, damos la cara y justamente esa injusticia que se cometía, que hacía que los ciudadanos del interior, los argentinos que viven fuera de la capital Federal pagaran una tarifa mucha más alta y comenzamos a corregir, corregir por que se pagaba una energía relativamente barata para la política que se iba dando. La mala política que exportaba energía, que tenía energía de sobra para el consumo y para venderle a otros países paso a importar energía por que ahora consumimos más de lo que generamos. Y estamos tratando de remediar eso y para arreglar eso hay que invertir…

No hablamos de tarifazo, es un crecimiento que se ha ido planteando gradualmente desde 2016. Se ha hecho mediante audiencias públicas, como se tiene que hacer. Lo que se busca es que en la boleta venga el costo real, que es el que estamos pagando y no el que antes se pagaba‘.

En otros órdenes de cosa la tarifa social es parte importante para bajar el impacto social.

Educación tema que conoce muy bien el senador Y que cuando se le preguntó por la toma de escuelas contesto inmediatamente que lo que más le preocupaba no es la toma en sí sino la falta de clases que tienen los alumnos

“Es muy difícil de recuperar los días perdidos lo hemos hablado con las docentes pero por el otro lado vemos una luz al ver que se está trabajando en las áreas donde estaban pedagógicamente en mal situación, estamos viendo qué Hay algunos puntos a favor, los docentes están recibiendo capacitación permanente en lecto escritura ,expresión oral y escrita ,están pasando cosas, interesantes y necesarias como la inversión que está haciendo la provincia de Buenos Aires en cuanto a equipamiento, mantenimiento en escuelas, están pasando algunas cosas buenas aunque a veces en la noticia de los diarios no se ve reflejada, expreso Bulrrich . Nuestro objetivo final es que no importa donde uno nazca bebe haber la mejor escuela.” Manifestó convencido.

Varias veces el Senador Bullrich expresó que es importante que la gente sepa que él está para poder ayudar, en los temas que les interese o tenga problemas para eso dejo el Número telefónico 011 50025656, a disposición.

También le preguntamos por los problemas de infraestructura de algunas escuelas que no se culminaron las obras. Contestando que se va a interiorizar y tratar de dar respuesta.

