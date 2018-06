La Espera de la votación Histórica en el Congreso

El miércoles 13 de junio un día histórico para la Argentina en el congreso al cierre de esta edición se sigue tratando la ley de despenalización del aborto y mucha gente en la calle en

la plaza de los congresos se hizo presente como siempre cómo pasó durante todo este tiempo donde se hablaba de esta ley con pañuelos o vestimenta verde o Celeste.

Salto no escapa esa situación en Plaza San Martín una nueva asamblea de mujeres autoconvocadas para ver en vivo esta sesión histórica por todo lo que está pasando en mí el frío no las no las detuvo y ahí quedaron apostados hace aproximadamente 20 hora por el otro lado el grupo Pro vida de nuestra ciudad en diferentes parroquias como parroquia pompeya San Pablo en las capillas también se hicieron presentes con diferentes jornadas de reflexión y posteriormente misa