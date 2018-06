El se disputo en la Soc. Arg. La instancia local de los torneos bonaerenses de Ajedrez. El evento contó con la participación de

Los juveniles Nadia Ojeda y Angelo Graselli, femenino y masculino respectivamente, y Pablo Bonjorn en Menores Masculinos Libres pasaron a la instancia regional por no tener rivales.

En la categoria Menores No Federados masculino participaron 3 jugadores, se aplico el sistema americano a 3 rondas con 15′ de reflexión a finish, resulto ganador Felipe Nichea con 1,5 pts. seguido por Enzo Russo con 1 pts.

En la categoria Cadetes No Federados masculino participaron 4 jugadores, se aplico el sistema americano a 3 rondas con 15′ de reflexión a finish, resulto ganador Armando Pereyra con 3 pts. superando en emotivo match a Lihuel Anido, que termino 2do con 2 pts.

En las categorias Femeninas restantes quedaron vacantes.

Felicitaciones a los clasificados y mucha suerte en los regionales del 3/7/18.

El pasado sábado comenzó en la Soc. Arg. un torneo de ajedrez rápido a 10min x jugador, se jugaron 3 rondas, encabeza la tabla de posiciones Samuel De la Fuente con 3, seguido por Felipe Nichea y Juan Rudel con 2pts. El próximo sábado continua el evento.