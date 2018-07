Destacada actuación de los Jóvenes en Ajedrez

El martes 3/07 en el club Regata de San Nicolás se disputo el inter-regional de los Torneos Bonaerenses en Ajedrez con la participación de los distritos de San Nicolás, San Antonio de Areco, San Pedro, Pergamino, Colon, Ramallo, Arrecifes, Capital Sarmiento, Rojas y Salto. En esta ocasion la organización estuvo casi desbordada por la cantidad de jugadores 35, la categoria con más concurrida fue juveniles masculino, con 10 jugadores, el máximo posible. No alcanzaron los relojes, asi que muchas partidas se jugaron sin ellos, hasta que se liberaron de otras partidas. Los tableros profesionales no alcanzaron y se utilizaron algunos bastante más pequeños.

Muy buenas actuaciones de los chicos de Salto.

Nadia Ojeda tuvo una excelente actuación, en juveniles femeninos no federados, al vencer en un match a 4 rondas a la representante de San Nicolas, logrando por 2do año consecutivo el Regional Juvenil Femenino. Obtuvo 3 partidas consecutivas a 15 minutos, dándose por terminado el match… Felicitaciones!

En cadetes no federados venció Armando Pereira con 5pts en 5 posibles. El sistema fue americano a 5 rondas con 15minutos x jugador. Armando volvio a los torneos bonaerenses en gran forma… Felicitaciones!!

Angelo Grasselli compitió en la categoría Juveniles Masculino No federados, obteniendo 4 pts. de 9, ubicándose en el 6to puesto.

En menores masculinos no federados debuto Felipe Nichea quien obtuvo 3pts. de 7 posibles ubicándose 5to.

En menores libres, lamentablemente, no se pudo presentar Pablo Bonjorn por estar lesionado.

Felicitaciones a los vencedores y suerte para la final.