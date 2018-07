Agustín Rossi en Salto, invitado por Unidad Ciudadana

El sábado estuvo en nuestra ciudad Agustín Rossi Dip. Nacional por Santa Fé realizó varias visitas entre ellas al intendente Alessandro, en su despacho en un encuentro privado.

Luego recorrió algunos comercios y empresas de nuestra ciudad. Estaba prevista una conferencia de prensa en la sede de Unidad Ciudadana, quiénes eran los organizadores de esta visita sorpresivamente se cambió el lugar y la prensa fue invitada a la casa del Dr. Victorio Migliaro dónde se encontró con Agustín Rossi.

Rossi le agradeció al dueño de casa por recibirlo en su casa y la posibilidad de hacer la conferencia en su vivienda.

Hablo de varios temas como que tiene toda la intención de ser candidato “Estoy muy entusiasmado con la idea, con muchas ganas con mucha energía, no he compartido la intención en decisión porque la Argentina está viviendo una situación de crisis económica importante que amerita la prudencia, pero entiendo que no tengo mucho tiempo tampoco.”

Soy consiente siguió explicando “soy un candidato que necesita mucho más tiempo de instalación que otros Ya que sería mi primera campaña nacional.

Hay que construir un gran frente opositor que incluya al partido justicialista, a los partidos que conformaron unidad ciudadana, un espacio muy amplio donde convergen las fuerzas opositoras peronistas y crear una alternativa a este modelo que lleva adelante el presidente Macri y si no utilizar virtuosamente las pasos y que las pasos diriman las diferencias que puede haber entre los distintos candidatos. Así mismo agrego “ Yo pienso que el único límite entre los candidatos tiene que ser Macri.”

Pero también dijo Rossi que la unidad tiene que tener un contenido una propuesta no puede estar vacía en ese sentido

Siguiendo el encuentro con los medios en la vivienda del ex Intendente Migliaro expreso “generar un amplio consenso entre quienes creen que hay que reinstalar la importancia del Estado en la definición de las políticas que fomenten el empleo y la distribución equitativa del ingreso y la riqueza”.

La primer medida que tiene que tomar este gobierno de unidad derogar la reforma previsional que se sancionó en diciembre del 2018 .

Para nosotros siguió el Dip. Nacional “No pensamos como Macri que dice que ya pasamos lo peor para nosotros lo peor va a venir en este próximo semestre.”

Igualmente se le preguntó al Dr. Migliaro si esta visita significa una vuelta a la política a la que contestó “No “inmediatamente, pero luego expreso “Por ahora no “ dejando tal vez una posibilidad?

Aclarando estar totalmente de acuerdo, comparte y coincide con Rossi en un gran movimiento popular.

Así culminó la conferencia de prensa en la que participaron los dirigentes de unidad ciudadana como Pablo Pérez Carolina sol Rodríguez Esteban Giménez y acompañando al Dr. Victorio Migliaro su Hijo Leonardo Migliaro y Maximiliano Yacobino

Inmediatamente se realizó la charla abierta como estaba planificada con un número importante de diferentes sectores del peronismo, en una charla puramente política, por algunos comentarios cautivo a muchos la palabra del Dip Agustín Rossi, candidato presidencial para el 2019